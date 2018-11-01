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"Adalet en doğru kararını verecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: - "Cezaevinde tutuklu olan eski CHP Milletvekili Eren Erdem suçsuzdur. Ben inanıyorum ki adalet en doğru kararını verecektir"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Cezaevinde tutuklu olan eski CHP Milletvekili Eren Erdem suçsuzdur. Ben inanıyorum ki adalet en doğru kararını verecektir." dedi.

Sertel, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile düzenlediği basın toplantısında, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Erdem'in 126 gündür tek başına hücrede yaşadığını, talep etmesine rağmen yanına hiçbir tutuklu verilmediğini belirten Sertel, "Tuncay Özkan ile Mustafa Balbay da çok uzun süre tecrit hücrelerinde yaşadılar. Bir insanın tek başına hücrede yaşamasının zorluğunu biliyoruz." diye konuştu.

Atila Sertel, Erdem ile görüşmek isteyen milletvekili arkadaşlarına görüşme izinlerinin birkaç dilekçeden sonra verildiğini ileri sürdü.

"Silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte, FETÖ örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmekle" suçlanan Eren Erdem'in dün başlayan duruşmasının yarın sonuçlanacağına işaret eden Sertel, şu ifadeleri kullandı:

"Eren Erdem, hayatı boyunca FETÖ'ye karşı mücadele verdiğini söyleyen bir kişidir, Nurjuvazi isimli kitabıyla da FETÖ'nün nasıl tehlikeli olduğunu söyleyen bir kişidir. FETÖ'cü olup da FETÖ'ye yardım edenlerin hiçbirinin ekonomik durumunun kötü olmadığı bir ortamda, Eren Erdem ekonomik olarak da zor durumdadır. Parası olan FETÖ'cülerin elini kolunu sallayarak dışarıda gezdiği bir ortamda Eren Erdem cezaevindedir. Erdem'in FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olsa zengin olurdu, ekonomik olarak iyi durumda olurdu. Arkası kalın olsaydı, dayısı olsaydı, Deniz Yücel ve rahip Brunson gibi dışarıda olurdu."

Avukatlara seslenen Sertel, "Eren Erdem'i ziyaret edin, onu yalnız bırakmayın, ona yalnız olmadığını hissettirin." dedi.

CHP'li Sertel, Erdem'in suçsuz olduğunu ve özgür kalması gerektiğini savunarak, "Hakim kararını verecektir. Ben inanıyorum ki adalet en doğru kararını verecektir. Karşı Gazetesinden tek tutuklu olan Erdem'in serbest kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Atilla Sertel cezaevi chp izmir milletvekili Eren Erdem

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