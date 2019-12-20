Adalet Komisyon Başkanı'nı kandırmaya çalışırken tutuklandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Adalet Komisyon Başkanı'nı arayıp, kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı, Profesör ve Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı olarak tanıtan ve bir dava konusunda yardım isteyen, daha sonra başkanı ziyarete gelen kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.

​Adliye santralinden, yaklaşık 2 hafta önce, Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça'yı arayan kişi, kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıttı. Komisyon Başkanı Paça, o sırada müsait olmadığı için bu kişiden iletişim numarası alındı. Daha sonra geri aranan kişi, hala özel üniversitede görevli olduğunu ve MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyleyip, Kandıra'nın bir köyünde tarla satın aldığını ve buraya bağ evi inşa edeceğini dile getirdi. Aldığı araziye yol gitmediğini ve bu nedenle eşi tarafından yapılan başvuruyla Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yakın zamanda 2019/510 sayılı dosyanın açıldığını söyleyen kişi, dosyanın kısa sürede sonuçlanması için Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça'dan yardım istedi.

RANDEVU İSTEDİ

Bugün, adliye santralini tekrar arayan kişi, Ankara'dan İstanbul'a gittiğini ve geçerken Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça ile görüşmek istediğini söyleyip randevu istedi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında komisyon başkanını ziyarete gelen kişi, odada Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapolu'nun da bulunduğu sırada kendisini yine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıttı. Eskişehir eski Başsavcısı ve halen Yargıtay Savcısı olan Ferhat Kapıcı'nın öz yeğeni olduğunu söyleyen kişi, Muhiddin Paça'nın numarasını Kapıcı'dan aldığını söyledi ve bir süre sonra odadan ayrıldı.

YAPILAN ARAŞTIRMADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araştırma yapıldı. Araştırmada Prof. Dr. Şahin Duman isimli birinin olmadığı ve MHP'de de böyle bir kişinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine MHP'ye yazı yazılıp böyle bir görevli olup olmadığı soruldu ancak oradan da olumsuz yanıt geldi. Bilkent Üniversitesi’ne yazılan yazıya gelen cevapta da böyle bir profesör olmadığı bildirildi. Yargıtay Savcısı Ferhat Kapıcı ile yapılan telefon görüşmesinde ise Savcı Kapıcı'nın, Şahin Duman isminde dayısının oğlu olduğu ancak profesör olmadığı ve kendisiyle 15 yıldır görüşmediği öğrenildi.

Gerçek isminin de Şahin Duman olduğu öğrenilen ancak belirttiği unvanların hiçbirine sahip olmadığı anlaşılan kişiden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bilkent Üniversitesi’nde Profesör olduğunu belirten belgeleri ibraz etmesi istendi.

TUTUKLANDI

Bu belgeleri getiremeyen şüphelinin unvan gaspı ve nüfuz ticareti yaptığı kanaatine varılarak, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheli Şahin Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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