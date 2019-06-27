HABER

Adalet Komisyonu sporda şiddeti görüşüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

TBMM Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.
AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bak, e-bilet sisteminin uygulandığını belirterek, ceza alan bir kişinin başka birinin biletiyle spor müsabakalarını izlemeye girdiğini ifade etti. Bak, “Bakanlıklarımızın gördüğü aksaklıkları bitirecek şekilde arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde 20 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladık. Özellikle de spor temel ilkeleri vardır. Spor alanlarının tanımını genişletiyoruz. Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara taraftarın sürekli veya geçici olarak toplandığı yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş-geliş güzergahları, taraftarların seyahat ettikleri araçları, takımların kamp yaptığı yerleri anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
AK Parti'li Özkan: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağızAK Parti'li Özkan: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyor

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyor

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması' sorusuna yanıt!

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.