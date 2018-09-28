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Adalet Komisyonu’nda Kavanaugh İçin Oylama  

28.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh için dünkü hararetli oturumun ardından Senato Adalet Komisyonu’nda oylama yapılacak. Komisyonda oylama öncesinde yapılan oturumda Demokrat Senatörler salonu terk ederek tepkilerini gösterdi

Adalet Komisyonu’nda Kavanaugh İçin Oylama  

Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh için dünkü hararetli oturumun ardından Senato Adalet Komisyonu’nda oylama yapılacak.

Komisyonda oylama öncesinde yapılan oturumda Demokrat Senatörler salonu terk ederek tepkilerini gösterdi.

Kavanaugh için yapılacak oylamanın sonucunda belirleyeci olacak olan isimlerden biri Cumhuriyetçi Senatör Jeff Blake’ti. Daha önce Kavanaugh konusunda kararsız olan Senatör Blake Adalet Komisyonu’ndaki oylamada Kavanaugh lehine oy kullanacağını açıkladı.

Senatör Jeff Blake, komisyondaki oturuma giderken asansörde 2 kadının protestosu ile karşılaştı. Cinsel saldırı mağduru olan kadınlardan biri Jeff Flake ile sesini yükselterek hararetli bir şekilde konuştu. Cumhuriyetçi senatöre “Sizinle konuşurken yüzüme bakın. Benim başıma gelenlerin önemli olmadığını söyleyin” sözleriyle tepki gösterdi. Senatör Blake ile oturuma gideceğini söyleyerek, sorulara cevap vermekten kaçındı.

Trump’tan Kavanaugh’ya güçlü destek

Dünkü oturumu takip eden Başkan Trump bir kez daha Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh’nun arkasında durdu, süreçle ilgili olarak Demokratları suçladı.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Yargıç Kavanaugh bugün Amerika’ya onu neden aday olarak seçtiğimi gösterdi. İfadesi güçlü, dürüst ve etkileyiciydi. Demokratların “ara-tara ve yok et” stratejisi utanç verici. Amaç sırf engellemek ve geciktirmek. Senato oylamalı!” ifadelerini kullandı.

Kilit senatörden Kavanaugh için onay

Senato Adalet Komisyonu’nda Kavanaugh için Amerika saatiyle öğleden sonra 1.30’da oylama yapılacak. Adalet Komisyonu’nda çoğunluk 11 senatörle Cumhuriyetçilerde.

Cumhuriyetçi Senatör Jeff Blake’in Adalet Komisyonu’ndaki oylamada lehte oy kullanacağını açıklamasıyla, Brett Kavanaugh için yeterli oy sayısına da ulaşılmış oldu. Adalet Komisyonu’ndaki oylama sonrası Brett Kavanaugh’nun Senato’dan da onay alması gerekiyor. Senato’daki oylamanın önümüzdeki hafta yapılması olası.

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