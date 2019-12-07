Adalet Komisyonu'nun Demokratları 'Azil Maddeleri' İçin Toplandı

Nadler açıklamasında, ‘’Başkan iktidarını istismar etti, ulusal güvenliğimize ihanet etti, seçimlerimize hile karıştırdı. Bunların hepsini kendi kişisel çıkarı için yaptı. Anayasa bu görevi kullanma için tek bir çare sunuyor. O da azil’’ ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu’ndaki Demokratlar’ın kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmede ‘’azil maddeleri’’ olarak bilinen resmi suçlamaların ilk taslağı için kanıt çalışması yapıldı.

Öte yandan Cumhuriyetçi temsilciler de kendi kanıtlarının inceleneceği tüm gün sürecek bir oturum çağrısı yaptı. Bu kanıtlar arasında, soruşturmada başkanın azlini gerektirecek bir suç bulunamadığına dair 110 sayfalık bir rapor da bulunuyor.

Beyaz Saray Cuma akşamı, Jerrold Nadler’e bir mektup göndererek, Adalet Komisyonu’ndaki azil oturumlarına katılmayacaklarını bildirmişti. Mektupta, “Bildiğiniz üzere bu azil soruşturması tamamen temelsiz, ayrıca hukuki sürecin ve temel adaletin ilkelerini ihlal etmiştir’’ denilmişti.

