Adalet Komisyonu'nun Demokratları 'Azil Maddeleri' İçin Toplandı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Adalet Komisyonu’na, Başkan Trump’ın azline yönelik gerekçelerin hazırlanması talimatı vermesinin ardından Demokratlar bu sabah istişarelere başladı.
Adalet Komisyonu’ndaki Demokratlar’ın kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmede ‘’azil maddeleri’’ olarak bilinen resmi suçlamaların ilk taslağı için kanıt çalışması yapıldı.
Demokrat temsilciler toplantının ardından, azil maddelerinin dayandırılacağı anayasal temelinin ana hatlarını belirleyen 55 sayfalık bir rapor yayımladı.
Raporu açıklayan Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Cumhuriyetçi başkanın hesap vermesinin tek yolunun azil olduğunu kaydetti.
Nadler açıklamasında, ‘’Başkan iktidarını istismar etti, ulusal güvenliğimize ihanet etti, seçimlerimize hile karıştırdı. Bunların hepsini kendi kişisel çıkarı için yaptı. Anayasa bu görevi kullanma için tek bir çare sunuyor. O da azil’’ ifadelerini kullandı.
Adalet Komisyonu Pazartesi günü kamuya açık bir oturum düzenleyerek, soruşturma boyunca toplanan kanıtları değerlendirecek.
Öte yandan Cumhuriyetçi temsilciler de kendi kanıtlarının inceleneceği tüm gün sürecek bir oturum çağrısı yaptı. Bu kanıtlar arasında, soruşturmada başkanın azlini gerektirecek bir suç bulunamadığına dair 110 sayfalık bir rapor da bulunuyor.
Beyaz Saray Cuma akşamı, Jerrold Nadler’e bir mektup göndererek, Adalet Komisyonu’ndaki azil oturumlarına katılmayacaklarını bildirmişti. Mektupta, “Bildiğiniz üzere bu azil soruşturması tamamen temelsiz, ayrıca hukuki sürecin ve temel adaletin ilkelerini ihlal etmiştir’’ denilmişti.
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