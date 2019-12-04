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Adalet Komisyonu’nun İlk Azil Oturumu Başladı

04.12.2019 18:56 | Son Güncelleme

Azil kararının yazılmasından sorumlu olan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan Trump’ın azline yönelik soruşturmasının ilk duruşmasını bugün yapıyor. İstihbarat Komisyonu’ndaki Demokratlar 300 sayfalık raporda Başkan’ın görevi kötüye kullandığına dair ciddi bulgular olduğu sonucuna varmıştı

Adalet Komisyonu’nun İlk Azil Oturumu Başladı

Azil kararının yazılmasından sorumlu olan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan Trump’ın azline yönelik soruşturmasının ilk duruşmasını bugün yapıyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Demokratlar dün yayımladıkları 300 sayfalık raporda Başkan’ın görevini kötüye kullandığına dair ciddi bulgular olduğu sonucuna varmıştı.

Donald Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon konuşmasının, anayasal düzeyde “yüksek suç ve kabahat” kapsamına girip azil kararı sonucunu doğurup doğurmayacağına Temsilciler Meclisi’nde karar verilecek.

İstihbarat Komisyonu’nun raporu Trump’ın ABD seçimlerine yabancı müdahale arayışında olduğuna dair deliller ortaya koydu. Oturumda tanıklık yapacak isimlerin dördü de başkanın eylemlerinin azil kararına yol açıp açmayacağıyla ilgili görüş belirtecek hukuk profesörlerinden oluşuyor.

Tanıkların biri Cumhuriyetçiler’in oturuma davet ettiği George Washington Üniversitesi’nden hukuk profesörü Jonathan Turley. Diğer üç isim Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Noah Feldman, Stanford Hukuk Fakültesi’nden Pamela S. Karlan, Kuzey Carolina Hukuk Fakültesi’nden Michael Gerhardt ise Demokratlar’ın tanıkları.

NATO zirvesi için Londra’da bulunan Başkan Trump azil süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Demokratlar’ın çabasının vatansever olmadığını söyleyen Trump, oturumu izlemeyeceğini kaydetti.

Trump, azil süreciyle karşı karşıya kalan dördüncü ABD Başkanı. Ancak bu süreçle karşılaşan diğer başkanların hiçbiri süreç sonucu görevlerinden olmadı. Yalnızca Richard Nixon 1974’te Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon’un süreç sonunda azledilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

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