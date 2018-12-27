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"Adalet nöbeti" son kez tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında Nisan 2017'den itibaren her hafta perşembe günleri düzenlenen "Adalet Nöbeti" eylemi son kez yapıldı.

Şengüler YEŞİL/ İstanbul,(DHA) - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında Nisan 2017'den itibaren her hafta perşembe günleri düzenlenen "Adalet Nöbeti" eylemi son kez yapıldı.

Basın açıklaması yapan Avukat Kemal Aytaç, "Bugün burada Adalet Nöbeti'ni son kez tutmak için toplandık. 6 Nisan 2017 tarihinde başladığımız, Adalet Tanrıçası, Themis heykelinin altında 85 haftadır hiç ara vermeden tuttuğumuz 'Adalet Nöbeti' sona eriyor" dedi

"Başlarken söylediğimiz sözü bitirirken bir kez daha tekrarlıyoruz" diyen Aytaç, "Adalet Nöbeti sona erdi ama adalet, temel hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Daha güzel ve yaşanılası bir Türkiye'de buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın, adaletle kalın" diye konuştu.

Yapılan açıklamadan sonra Adalet Sarayı önündeki meydanda avukatlar "Adalet Nöbeti" yazılı pankartı son kez açtıktan sonra "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla kırmızı balonları uçurdu.

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