KIRKLARELİ (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "09.45 kuralıyla" ilgili ÖSYM ile görüşmeleri sonrası bu yılki sınavlarda çok az sorun çıktığını söyledi.

Malkoç, Kırklareli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversite Konferansı"nda yaptığı konuşmada, adaletin insanı ve insanların oluşturduğu toplulukları bir arada ve ayakta tuttuğunu söyledi.

Adaletin olduğu yerde huzurun, iyiliğin ve güzelliğin bulunduğunu ifade eden Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun da vatandaş ile devlet arasındaki adalet ilişkisini tanzim etmeye yardımcı olan bir kurum olduğunu belirtti.

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetiminde olduğunu aktaran Malkoç, yapıldığı düşünülen hatalarda, eksik ya da kusurlarda vatandaşların mahkemeye gitme yetkisinin bulunduğunu vurguladı.

Mahkeme öncesinde devletin sunduğu bütün kamu hizmetlerinde yapıldığı düşünülen hatalarla ilgili ombudsmanlığa müracaat edilebileceğini anımsatan Malkoç, herkesin ulaşması kolay bir kurum olduklarını anlattı. Türkiye'de 3 milyon kamu görevlisinin bulunduğunu hatırlatan Malkoç, şunları kaydetti: