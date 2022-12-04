Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nden 4. ittifak sinyali! 'Anıtkabir' iddiası doğru çıktı

2023 seçimleri için 4 partiden 4. ittifak sinyali geldi. Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi. Yeni ittifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağı iddia edilirken, AP Genel Başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi.

"1 AYDIR GÖRÜŞÜYORUZ"

Cumhuriyet'te konuşan Öz, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 1 aydır görüşüyoruz. Türkiye’nin aydınlık için çağdaş siyaset ihtiyacı var. Görüşmeler belli aşamaya geldi. Önümüzdeki haftalar içinde netleşecek” dedi.

4 partinin de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan Öz, “Genel başkanlar olarak sosyal, laik hukuk devletine inandık. Türkiye’nin kuruluş felsefesine bağlıyız. Bu çizgide siyaset olmalı. CHP bunu yerine getiremedi. Atatürk milliyetçiliği çizgisinde büyük kitle var. Türkiye fabrika ayarlarına dönsün istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine dönmek istiyoruz. Anıtkabir’e gitmekten korkan, Atatürk’ün ismine sıcak bakmayan, ‘Yunan kazansın’ diyenlerle işimiz yok” diye konuştu.

'ANITKABİR' İDDİASI

İttifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağına yönelik iddialara ilişkin Öz, “Bu düşünceye sahip insanların yeri Anıtkabir” yanıtını verdi.



