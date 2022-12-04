HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nden 4. ittifak sinyali! 'Anıtkabir' iddiası doğru çıktı

Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nden 4. ittifak sinyali! 'Anıtkabir' iddiası doğru çıktı

04.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında yapılması planlanan seçimler için geri sayım sürerken yeni bir ittifak iddiası gündem yarattı. Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin yeni ittifak için görüştüğü öğrenildi. Söz konusu gelişmeyi Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz doğrularken, 'Anıtkabir' iddialarına da yanıt verdi.

Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nden 4. ittifak sinyali! 'Anıtkabir' iddiası doğru çıktı

2023 seçimleri için 4 partiden 4. ittifak sinyali geldi. Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi. Yeni ittifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağı iddia edilirken, AP Genel Başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi.

"1 AYDIR GÖRÜŞÜYORUZ"

Cumhuriyet'te konuşan Öz, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 1 aydır görüşüyoruz. Türkiye’nin aydınlık için çağdaş siyaset ihtiyacı var. Görüşmeler belli aşamaya geldi. Önümüzdeki haftalar içinde netleşecek” dedi.

ff

4 partinin de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan Öz, “Genel başkanlar olarak sosyal, laik hukuk devletine inandık. Türkiye’nin kuruluş felsefesine bağlıyız. Bu çizgide siyaset olmalı. CHP bunu yerine getiremedi. Atatürk milliyetçiliği çizgisinde büyük kitle var. Türkiye fabrika ayarlarına dönsün istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine dönmek istiyoruz. Anıtkabir’e gitmekten korkan, Atatürk’ün ismine sıcak bakmayan, ‘Yunan kazansın’ diyenlerle işimiz yok” diye konuştu.

'ANITKABİR' İDDİASI

İttifak açıklamasının Anıtkabir’de yapılacağına yönelik iddialara ilişkin Öz, “Bu düşünceye sahip insanların yeri Anıtkabir” yanıtını verdi.

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçime aylar kala çok konuşulacak anket! Büyük sürprizler varSeçime aylar kala çok konuşulacak anket! Büyük sürprizler var
Uzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdıUzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdı
Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!
Anahtar Kelimeler:
AP Adalet Partisi Memleket Partisi Anıtkabir Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Hazırlık maçının son dakikasında olay!

Hazırlık maçının son dakikasında olay!

Süper Lig'in yıldızı Dünya Kupası'na damga vurdu!

Süper Lig'in yıldızı Dünya Kupası'na damga vurdu!

Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı 'Yeni araçlarımız geldi'

Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı 'Yeni araçlarımız geldi'

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.