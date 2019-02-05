Adalet Sarayı ‘Adalet’in yuvası oldu

Amasya’da bir kedinin soğuk kış günlerinde sığındığı adalet sarayı adeta yuvası oldu. Avukatların ‘Adalet’ adını verdiği kediyi adliye çalışanları ile avukatlar besliyor.

Yaklaşık 3 ay önce kapısından içeri girdiği Amasya Adalet Sarayı’nda çalışanlarla avukatlara kendini sevdiren kedi, o günden bu yana günün büyük bölümünü binada geçiriyor. Koridorları dolaşıp koltuklarda uyuyan kedi, duruşma salonlarına bile giriyor.

Meslektaşlarının kediye ‘Adalet’ adını verdiğini belirten Avukat Erdem Celalettin Türem, “Savcılık katına çıkıyor. Denetimli serbestliğe giriyor. Baroya geliyor. Kimseden de bir kötülük görmedi. Yemeğini yiyor. Uykusunu uyuyor. Bizim deri koltuklarda uyumayı çok seviyor” dedi.

Kedinin herkes tarafından çok sevildiğini anlatan Türem, “Duruşmalar devam ederken duruma göre davalı veya davacı vekillerinin yanına bile oturuyor” diye konuştu.