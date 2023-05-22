Adalet sarayında boynuna silah dayayıp... 'Başsavcı bu mektubu okuyacak' Dehşete düşüren anlar

Akıllara durgunluk veren anların yaşandığı olay, saat 14.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın E Blok Protokol girişine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş Başsavcı’ya mektubunun iletilmesini istediğinin söyleyerek havaya bir el ateş etti.

"BU MEKTUBU OKUYACAK"

Silahı daha sonra boynuna dayayan şahıs elindeki mektubu yere bıraktı. Şahıs, “Bu mektubu okuyacak. Ailem için Başsavcı okuyacak” diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs daha sonra gözaltına alındı. (İHA)



