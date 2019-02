'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 25 sanığa hapis cezası (3)

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast planlayan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 kişinin yargılandığı, 25 sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4 yıl 2 ay ile 15 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarının verildiği duruşmanın ardından adliye çıkışında açıklamada bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Sanıklar IŞİD terör örgütü mensubu olmaktan çeşitli kademelerde ceza aldılar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Artvin'de PKK terör örgütü suikast girişiminde bulundu. Adalet yürüyüşünde de IŞİD terör örgütü suikast girişiminde bulundu. Şunu net olarak görüyoruz ki, CHP ve CHP'nin Genel Başkanı terör örgütlerinin hedefinde olan isimlerdir. Dolayısıyla CHP, her nereden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın, amacı ne olursa olsun ne zaman terör örgütünü lanetlemiş, şiddetle kınamıştır. Buradan bir kez daha CHP'yi ve Millet İttifakı'nı sadece oy uğruna terör örgütleriyle birlikteymiş gibi göstermeye çalışanlara, HDP ile birlikteymiş gibi çalışanlara aslında bugün görülen dava güzel bir cevap oldu" dedi.

'ORTADA ADAM ÖLDÜRMEYE KAST ETMEK VAR'

Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da çok garip olarak karşıladım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminden dolayı bu IŞİD terör örgütü mensupları ceza almadılar. Örgüt üyesi olmaktan dolayı ve anayasal düzeni değiştirmekten dolayı ceza aldılar. Gerekçesini de hazırlık aşamasında olduğu için diye söylediler. Hedeflerine ulaşmış olsalardı o zaman mı ceza alacaklardı. Çok düşündürücü ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde bulundukları için ceza almamalarını toplumumuzun ve milletimizin vicdanına sunuyorum. Ortada adam öldürmeye kast etmek var. Ortada kitlesel bir hareket ve terör olayı var. CHP, CHP'nin genel başkanı ve CHP'nin en sade üyesi her zaman terör örgütünü şiddetle kınayacaktır. Teröriste terörist demeye, terör örgütüne de terör örgütü demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ADALET HERKESE LAZIM'

CHP'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu ifade eden İl Başkanı Ümit Özer ise, "Vekilimiz bu konuya çok güzel açıklık getirdi. Ben inanın şoktayım. Genel başkanımıza suikast girişimde bulunuluyor. Bu dikkate bile alınmıyor. Adaletin geldiği nokta ortadadır. Adalet herkese lazım. Bu ülkeyi kuran CHP'dir. Hiçbir zaman terörle yan yana olmaz, olmaz da. Terörün her zaman karşısındayız. Ama bazen cezalarında teröre dur demesi gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI