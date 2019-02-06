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'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında yarın karar günü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada yarın karar günü. Mahkemenin, bugün görülen duruşmada son savunmalarını aldığı tutuklu sanıklardan eylemin planlayıcısı Oğuzkan Korkmaz, "Ben inkar etmiyorum.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada yarın karar günü. Mahkemenin, bugün görülen duruşmada son savunmalarını aldığı tutuklu sanıklardan eylemin planlayıcısı Oğuzkan Korkmaz, "Ben inkar etmiyorum. Tereddütlü, muallak bir kararla, tesadüfü bir güzergahla, netice bulmamış, eksik bir eylem teşebbüsü ile ceza alamayacağımı Yargıtay da söylüyor" diyerek, tahliyesini istedi.
ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında, 'Anayasa'yı ihlal', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'terör örgütü DEAŞ üyesi olma' suçlarından, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi.
Duruşmada tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel ile avukatları ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP İl Başkanı Ümit Özer ve bazı partililer hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanıklardan Ahmet Kaşdaş ise duruşmaya, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.
SON SAVUNMALARINI YAPTILAR
Tutuklu sanıklardan Emre Emre, Oğuzhan Korkmaz'ı eylemden vazgeçirmek için çaba sarf ettiğini belirterek, "DEAŞ üyeleri tarafından kullanıldığı iddia edilen Conversatiton programını Oğuzhan Korkmaz'ın tavsiyesi üzerine sadece kendi telefonuma yükledim. Olaydan önce Oğuzhan, eylemden bahsetti. Oğuzhan'ı vazgeçirmek için ısrar ettim. Sadece bir kaç mesajdan dolayı bırakın cezalandırılmayı, ismimin yan yana olmasından dolayı utanç duyuyorum. Hem ben hem de ailem mağdur olduk. Terör suçundan ceza alıp, hapishane kenarlarında ömrümün geçmesini istemiyorum. DEAŞ bir terör örgütüdür. Beraatimi istiyorum" dedi. Avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmayan sanık Ali Merttaş ise "Olaydan haberim yok. Burada olmam Oğuzhan ve Emre'nin iftiralarıdır. Birbuçuk lira öğrenci biletini vermemek için Oğuzhan'ın arabasına bindim. Oğuzhan, Konya'ya kayınvalidesini ziyarete gideceğini söyledi. Aynı şekilde eşine de söylemiş. Conversation isimli programı kendim yükledim ama kullanmadım. Eğer, DEAŞ'a ait olduğunu bilseydim yüklemezdim. Keşke, Oğuzhan'ı hiç tanımasaydım. Adalet Yürüyüşü'nü duymuştum ama neden ve nerede yapıldığını bilmiyordum. Atılmış olan bir iftiradan dolayı ömür boyu hapisle yargılanıyorum. Vatan haini değilim. Anayasayı ihlal etmedim. Bırakın kasten adam öldürmeye teşebbüs etmeyi, kasten karıncayı bile öldürmeye teşebbüs etmedim. Psikolojim bozuldu. Beraatimi ve iftiranın temizlenmesini istiyorum" diye konuştu.
'EKSİK EYLEM TEŞEBBÜSÜ İLE CEZA ALMAYACAĞIMI YARGITAY DA SÖYLÜYOR'
Bir önceki duruşmada eylemin isminin 'Yalnız Kurt' olduğunu açıklayan Oğuzhan Korkmaz ise, "Lise mezunuyum, hukuk bilmiyorum. Ama, sizler yıllarca eğitim almış, tecrübeli kimselersiniz. Tereddütlü, muallak bir kararla tesadüfü bir güzergahla netice bulmamış, eksik bir eylem teşebbüsü ile ceza alamayacağımı Yargıtay da söylüyor. Ben yalan ve inkar etmiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık Ali Merttaş'ın avukatının mazeret dilekçesi sunması nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere yarına erteledi.

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