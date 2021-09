“Adalete Erişim Sorunu ve Avukatlara Baskı Var”

Yeni yargı yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle bugün açılırken, yargı bağımsızlığı tartışmaları ve savunma hakkını ihlal ettiği kaydedilen olumsuz gelişmelerle ilgili iddialar sürüyor.

Savunma hakkındaki olumsuz gelişmelere dikkat çeken Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağken’in öncülüğünde baro üyesi avukatlar, bugün Ankara Adliyesi’nin Söğütözü semtinde yeni açılan altıncı ek binası önünde protesto amaçlı basın açıklaması yaptı.

Sağken, Ankara Barosu’nun “laik, hukuk devleti kimliğiyle cumhuriyet savunucusu olduğu için yıldırma politikası ile karşı karşıya kaldığını” savunarak, Adalet Bakanlığı’nın küçük binalarda açılan mahkeme salonlarıyla avukatlara ve vatandaşlara “adalete erişim” sıkıntısı oluşturduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 2019 yılı Ekim ayında verdiği ‘tek çatı altında toplama’ sözüne rağmen Ankara Adliyesi’nin küçük parçalara bölünmeye devam edildiğini aktaran Sağken, ayrıca iktidara yakın isimlerce Ankara’da 2 No’lu baro kurulması için avukatlara baskı uygulandığını da söyledi.

Sağken’in seslendirdiği Ankara Barosu adına yapılan açıklamada, “Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden Ankara Barosu avukatları olarak, mesleğimizi evrensel hukuk ilkelerine bağlı olarak icra etmemizi engelleyecek her türlü girişimin karşısında olduk. Laik bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz için sergilediğimiz duruş, sadece mesleğimiz değil özgür bireyler olarak bu ülkede yaşadığımız her gün için verdiğimiz onurlu bir mücadele olarak hatırlanacaktır. Bizler, özgür bir hukuk devletinde evrensel hukuk ilkelerine yaraşır şekilde mesleklerimizi icra etmek için mücadele ediyoruz. Bunu yaptığımız için de sistemli bir yıldırma politikası ile karşı karşıyayız” mesajı verildi.

Ankara’da “adalete erişim” sorunu

Ankara’da adliye binalarını tek çatı altında toplama sözünü Bakan’ın Ekim 2019’da resmi protokol ile verdiği vurgulanan açıklamada, “Bugün itibariyle adliye binaları parçalanmaya devam ettirilmektedir. Şimdiye kadar konusu kişi olan mobbing, ilk defa kitlesel bir şekilde bir meslek grubu hedef alınarak Ankara Barosu avukatlarına uygulanmaktadır. Bizler, sadece adli yargı, ilk derece mahkemesi adliyeleri altıya bölünmüş Ankara’da; onlarca kata yayılmış dikey yapılanmalarda, her ay milyonlarca liralık kiranın vatandaşın vergisinden ödendiği plaza adliyelerinde mesleklerini yapmaya çalışan Ankara avukatlarıyız. Özünde dezavantajlı gruplar için kullanılan ‘adalete erişim’ sorunu, Ankara avukatları için bir meslek sorunu haline getirilmiştir. İstenildiğinde her şehirde aylar içerisinde bitirilen devasa yapılar, adalet sözkonusu olduğunda nedense Ankara’da bir türlü vücut bulamamaktadır. Avukatı ve vatandaşı yıldırmaya odaklı bu sorun sadece avukatın mesleğine ilişkin mekansal bir sorun değil her gün binlerce vatandaşın da mağdur edildiği ulusal bir adalete erişim problemidir. Bu sebeple Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin tek çatı altında toplanması için ivedi ve gerçek adımların atılması, verilen sözlerin tutulması gerekmektedir. Mesleğimizin hedef alındığı mobbing ve kitlesel yıldırma politikası sadece mekansal da değildir. Çoklu baro yasası ile birlikte Ankara’da ikinci baronun kurdurulması için yapılan baskı ve artık açıktan verilmekten beis görülmeyen gözdağı; meslektaşlarımızın direnişiyle karşılaşsa da adını çoktan tarihin kara sayfalarına nakşetmiş tahakkümün eseridir” denildi.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunma makamının yargı sisteminin dışına çıkartılmaya çalışıldığı, avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğradığı, öldürüldüğü; müvekkilleri ile özdeşleştirilerek yargılandıkları, ifade ve iletişim özgürlüğünün kağıt üzerinde kaldığı, adaletin tecelli edeceğine olan inancın adli makamlara değil de sosyal medyada kalabalıklara ulaşabilme umuduna havale edildiği ülkemizde yeni adli yılı kutlayamıyoruz. Ancak bizler, suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Hükümet geçen yaz illerde birden fazla baro kurulabileceğine ilişkin yasal düzenlemeyi hayata geçirmişti. Kamuoyunda “çoklu baro yasası” olarak adlandırılan düzenleme kapsamında sadece İstanbul’da 2 No’lu baro kurulmuştu. Ankara ve İzmir gibi illerde ise iki bin üye sayısına ulaşarak ayrı bir baro oluşturulması girişimleri henüz sonuçlanmadı. Ankara Barosu ise, başkentte İstanbul’da olduğu gibi iktidara yakın hukukçularca ikinci baro kurulması için mevcut baro üyesi avukatlara istifa baskısı yapıldığını ifade ediyor.