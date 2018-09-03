‘Adalete Güven Arzulanan Seviyede Değil’

2018-2019 Adli Yılı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Yurtdışında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılamadığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yer aldı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit, adalet kurumu adına özeleştiride bulundu. Cirit, “Hepimizin bildiği üzere, mahkemelere ve adalet kurumlarına ülkemizde duyulan güven arzulanan seviyede değildir. Dönemsel olmayan bu durumun düzeltilmesi için yargı organlarının yapısal bir anlayış değişikliğine gitmesi kaçınılmazdır. Adalet sistemi etik, şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik olmak üzere üç sütun üzerine kurulmalıdır. Yargı etiği ilkelerinin sadece belirlenmesi ve uygulanması yeterli değildir” dedi. Yargıtay Başkanı, Yargıtay’ın 9. ve 16. Daireleri’nde Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili oldukları iddiasıyla 2572 hakim ve savcı hakkında yargılamanın sürdüğünü ifade etti.

Cirit: “Adalet istiyorsak adaletin için çalışmalıyız” Devlette hesap verilebilirliğin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Yargıtay Başkanı, yargıda liyakat ve yargıya güvenin öneminin altını ısrarla çizerken “FETÖ’nün yargıda örgütlenmiş olduğunu” da söyledi: “Terör örgütü gerçeği, yargının ve yüksek mahkemelerin, topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yapılandırılmasının ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir. Mahkemelerin tarihsel süreç içerisinde üstlendikleri yeni rollerin gereğini her zamandakinden daha çok idrak ederek, bu tür hukuk dışı oluşumlara engel olmaları, devletin bekası bakımından kaçınılmaz bir sorumluluktur. Gelecekte de benzer badirelerin yaşanmaması için geçmişten ders almalıyız. Adalet istiyorsak, adalet için çalışmalıyız. Kaynaklarımızı, enerjimizi ve zamanımızı adaleti güçlendirmek için kullanmalıyız.” Cirit’ten Brunson yorumu: “Yargılama ilgili karar bağımsız ve tarafsız mahkemelerindir” Yargıtay Başkanı, konuşmasında Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Rahip Brunson davası hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Hakkı Cirit, Cirit, “Bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur” diye konuştu. Barolar Birliği Başkanı: “Yargı siyasetin etkisine açıldı” 2014 yılına kadar Adli Yıl açılışlarında konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın konuşma yapması gelenekti. Ancak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan gerginlik sonrası bu gelenek kaldırıldı. Bu nedenle geçen yıl ve bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da açılış törenin katılmayan TBB Başkanı Feyzioğlu, birlik genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Feyzioğlu, "Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bunu, ülkemizin bekası adına yapıyoruz. Mevcut anayasal düzenlemede, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanının, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamakla görevli olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun üyelerinin önemli bir kısmını tek başına, kalan kısmını da TBMM aracılığıyla ataması, maalesef yargıyı siyasetin etkisine açmış durumdadır" dedi. “Yargıyı güvenilir kılmadan dövizi düşüremezsiniz” Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlarla yargının güvenilirliği arasında bir ilişki bulunuyor: “Yargıyı güvenilir kılmadan dövizi düşüremezsiniz. Hayat pahalılığını önleyemezsiniz. İşsizliği çözemezsiniz. Layık olanın layık olduğu göreve geldiği bir sistemi kuramazsınız. Refahı sağlayamazsınız. Evlatlarımıza parlak bir gelecek inşa edemezsiniz. Başka toplumların toplumumuzu sömürmesini önleyemezsiniz. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalayamazsınız. Yargısı, vatandaşını güven içinde yaşatamayan devletler, ayakta kalamazlar. Çünkü devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.”