İzmir'de eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra sol bacağı kesilen Manolya A, adalete güvendiğini ve boşanma davası da açtığı sanığa en ağır cezanın verileceğinden emin olduğunu söyledi.

Muğla'da yaşayan Manolya A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl martta evlendiği eşiyle sürekli kavga ettiklerini, şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını söyledi.

Bir gün yaşadıkları tartışmaların ardından evden ayrıldığını ancak eşinin kendisini ikna ettiğini ve eşya alma bahanesiyle eve götürdüğünü anlatan Manolya A, "Yaklaşık 3 metre mesafeden 3 el ateş etti. Yaşamam bile mucize. Ayağımdan vurulduğumu hastanede öğrendim. Uzun süre yoğun bakımda kaldım. Yaklaşık iki aylık süre sonunda ayağımı kaybettim." dedi.

Kayınpederinin bir yakınını arayarak tehditlerde bulunduğunu öne süren Manolya A, tehditlere rağmen şikayetinden vazgeçmediğini kaydetti.

Yargılamanın devam ettiğini, koruma istediğini anlatan Manolya A, şöyle devam etti:

"Adalete güveniyorum. Bacağımı kaybetmeme neden olan eşimin en ağır cezayı alacağından eminim. Boşanma davası da açtım. Kadına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını istiyorum. Emine Bulut'un başına gelenler, hiçbir kadının başına gelmesin. Genç kızlara seslenmek istiyorum. Görüştüğünüz erkek ya da eşinizi düzgün seçin. En ufak bir şiddetle o kişiden uzak durun."

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Manolya A'yı mayıs ayında pompalı tüfekle sol bacağından vurduğu iddia edilen Onur A, tutuklanmış, ağır yaralanan kadının bacağı uygulanan tedaviye rağmen diz kapağından kesilmişti.

Olayla ilgili ilk duruşma, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesinde, 3 Eylül'de yapılacak.

