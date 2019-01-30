HABER

"Adaleti yumruğumuzla masum bir insanın hayatında aramadık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Erzincan'da, evine giden Hasan Akbaş'a yumruk atıp ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan alkollü Gökhan Sarıkaya, "neticesi sebebiyle ağır yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi - Beyin ölümü sonrasında organları ailesince bağışlanan Akbaş'ın, Sarıkaya tarafından darbedilmesi, MOBESE kameralarınca görüntülendi - Maktulün öğretmen kızı Gizem Akbaş: - "Babamın beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını bağışladık. Tek istediğimiz çaresizliğin içerisine düşen insanlara umut olabilmekti. Çünkü o an biz de çaresizliği yaşıyorduk" - "Biz, babamın katili gibi adaleti yumruğumuzla masum bir insanın hayatında aramadık"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da, evine gelirken alkollü Gökhan Sarıkaya'nın tek yumruk darbesiyle ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede ölen ve organları ailesince bağışlanan Hasan Akbaş'ın öğretmen kızı Gizem Akbaş, "Biz, babamın katili gibi adaleti yumruğumuzla masum bir insanın hayatında aramadık." dedi.

Kentte, 15 Nisan 2018'de akşam saatlerinde evine giden Hasan Akbaş (48), yolda daha önce tanımadığı ve alkollü olduğu belirtilen Gökhan Sarıkaya'nın yanından geçerken, herhangi bir tartışma olmamasına rağmen bu kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Sarıkaya'nın tek yumruk darbesiyle ağır yararlanıp yere düşen Akbaş, çevredekilerce çağrılan ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Akbaş'ın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Akbaş'ın organları ailesince bağışlandı.

Hasan Akbaş'ın karaciğer, akciğer ve iki böbreği, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Akbaş'a saldırı anı MOBESE kameralarınca kayıt altına alınan Gökhan Sarıkaya ise polislerce kısa sürede yakalandı.

Sarıkaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.

- MOBESE kayıtları davanın delili oldu

Olaya ilişkin MOBESE görüntüleri de soruşturma kapsamında delil olarak dava dosyasına sunuldu.

Hakkında "neticesi sebebiyle ağır yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan dava açılan Sarıkaya'nın yargılaması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Karara bağlanan davada, mahkeme heyeti, Sarıkaya'ya önce "neticesi sebebiyle ağır yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

Sarıkaya'nın yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duyması nedeniyle cezasını 6 yıl 8 aya indiren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- Adaleti arayacağımız tek yer adliye

Maktul Hasan Akbaş'ın öğretmen olan kızı Gizem Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının ölümü sonrası ailesiyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Sanığa verilen cezayı yetersiz buldukları anlatan Akbaş, "Biz, babamın katili gibi adaleti yumruğumuzla masum bir insanın hayatında aramadık. Geldik burada aradık. Biz bu ülkenin vatandaşıyız, dolayısıyla adaleti arayacağımız tek yer adliye. Maalesef çıkan karar ne acımızı ne de sevgili babamı hiç bir şekilde telafi edecek neticede değildi. Biz bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız. Tek umudumuz, adaletin, yaşadığımız bu sürecin karşılığını vermesi." diye konuştu.

- "Babamın tek suçu oradan geçiyor olması"

Akbaş, olayda babasının hiç bir suçunun olmadığını belirterek, "Babam o esnada evine geliyordu. Olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Bugüne kadar hiç kimseyle kavga etmedi ve kavgaya karışmışlığı da yoktur. Yoldan geçerken bunu yapıyor, zaten bunu aklım almıyor. Bu olaya hiç bir şekilde mantıklı bir çerçeveden bakamıyorum. Sanırım babamın tek suçu oradan geçiyor olması." dedi.

Babasını, hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından kaybettiklerini ve organlarını da bağışladıklarını dile getiren Akbaş, şunları kaydetti:

"Hastanede herkes elinden geleni yaptı ama maalesef babamı kurtaramadık. Babamın beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını bağışladık. Tek istediğimiz çaresizliğin içerisine düşen insanlara umut olabilmekti. Çünkü o an biz de çaresizliği yaşıyorduk. Babamızın yaşamasına ihtiyacımız vardı ama maalesef olmadı. Biz de başkalarının yaşama ihtiyacını düşünerek böyle bir şey yapmaya karar verdik."

Akbaş ailesinin avukatı Emrah Aslan ise karara itiraz edeceklerini vurgulayarak, "Olay son derece trajik. Sanığın kasten öldürme suçundan yargılanması gerekir. Umarız adalet yerini bulur." ifadesini kullandı.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdıÇocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı
Tekne imalatına kadın eli değdiTekne imalatına kadın eli değdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adalet dava Erzincan karar mahkeme MOBESE öldü Yumruk

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.