ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da, evine gelirken alkollü Gökhan Sarıkaya'nın tek yumruk darbesiyle ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede ölen ve organları ailesince bağışlanan Hasan Akbaş'ın öğretmen kızı Gizem Akbaş, "Biz, babamın katili gibi adaleti yumruğumuzla masum bir insanın hayatında aramadık." dedi. Kentte, 15 Nisan 2018'de akşam saatlerinde evine giden Hasan Akbaş (48), yolda daha önce tanımadığı ve alkollü olduğu belirtilen Gökhan Sarıkaya'nın yanından geçerken, herhangi bir tartışma olmamasına rağmen bu kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sarıkaya'nın tek yumruk darbesiyle ağır yararlanıp yere düşen Akbaş, çevredekilerce çağrılan ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Akbaş'ın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Akbaş'ın organları ailesince bağışlandı. Hasan Akbaş'ın karaciğer, akciğer ve iki böbreği, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu. Akbaş'a saldırı anı MOBESE kameralarınca kayıt altına alınan Gökhan Sarıkaya ise polislerce kısa sürede yakalandı.

Sarıkaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu. - MOBESE kayıtları davanın delili oldu Olaya ilişkin MOBESE görüntüleri de soruşturma kapsamında delil olarak dava dosyasına sunuldu. Hakkında "neticesi sebebiyle ağır yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan dava açılan Sarıkaya'nın yargılaması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Karara bağlanan davada, mahkeme heyeti, Sarıkaya'ya önce "neticesi sebebiyle ağır yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Sarıkaya'nın yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duyması nedeniyle cezasını 6 yıl 8 aya indiren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. - Adaleti arayacağımız tek yer adliye Maktul Hasan Akbaş'ın öğretmen olan kızı Gizem Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının ölümü sonrası ailesiyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Sanığa verilen cezayı yetersiz buldukları anlatan Akbaş, "Biz, babamın katili gibi adaleti yumruğumuzla masum bir insanın hayatında aramadık. Geldik burada aradık. Biz bu ülkenin vatandaşıyız, dolayısıyla adaleti arayacağımız tek yer adliye. Maalesef çıkan karar ne acımızı ne de sevgili babamı hiç bir şekilde telafi edecek neticede değildi. Biz bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız. Tek umudumuz, adaletin, yaşadığımız bu sürecin karşılığını vermesi." diye konuştu.