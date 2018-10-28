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Adalette 2019 hedefleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 00:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, adli ve idari yargıda yargılamanın hızlandırılmasına, mağdur haklarının korunmasına, yargıda bazı alanlarda ihtisaslaşmanın sağlanmasına, avukatlık ve noterlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik hedefler yer aldı - Programa göre, avukatlık mesleğine ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi sağlanacak - Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemler yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, adli ve idari yargıda yargılamanın hızlandırılmasına, mağdur haklarının korunmasına, yargıda bazı alanlarda ihtisaslaşmanın sağlanmasına, avukatlık ve noterlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik hedeflere yer verildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, adalet hizmetlerine yönelik bu yıl içinde yapılanlar aktarıldı ve hedefler sıralandı.

Hakim, savcı ve avukat sayılarına da yer verilen programda, kamu bütçesinden kişi başına ayrılan adli yardım miktarıyla ilgili rakamlar da bulundu.

Programda, adalet hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için modern adliye binalarının yapılmaya devam edildiği, bu yılın ilk 10 ayında 17 adalet hizmet binasının inşaatının tamamlandığı, 26 inşaatın devam ettiği bildirildi.

Son yıllarda ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin sayısında ve kapasitesinde iyileşme sağlandığına işaret edilen programda, küçük olan, etkin kullanılamayan cezaevlerinin kapatıldığı ve modern ceza infaz kurumlarının inşa edildiği belirtildi.

- Adli ve idari yargıda hız hedefi

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerekleri ile evrensel hukuk normları doğrultusunda yargılamanın adil, hızlı, etkin, güvenli ve isabetli şekilde işlemesinin, adalet sisteminin temel amacı olduğu vurgulanan programda, adli ve idari yargıda yargılamanın hızlandırılmasına, mağdur haklarının korunmasına, yargıda bazı alanlarda ihtisaslaşmanın sağlanmasına, avukatlık ve noterlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik hedefler yer aldı.

Programda bulunan adalet hizmetleriyle ilgili politika ve tedbirlere göre ise yargıya ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla savunma hakkı ve adli yardım güçlendirilecek.

Buna göre, mağdur haklarını korumaya yönelik hazırlanan mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Avukatlık mesleğine ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi sağlanacak, yargıda hedef sürelerin belirlenmesi gibi çalışmalarla performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

Koruyucu ve önleyici hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılacak, hukuk uyuşmazlıklarında basitleştirilmiş bir yargılama usulü uygulanacak.

İdari yargıda, yargılamanın hızlandırılması amacıyla mevzuat çalışmaları yapılacak.

- Noterlik reformu gerçekleştirilecek

Noterlik reformu gerçekleştirilecek ve noterliklerin görev alanı çekişmesiz yargı işlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yargının finans ve enerji gibi sektörlere ilişkin alanlarda ihtisaslaşması sağlanacak, meslekte uzmanlaşma yaygınlaştırılacak.

İcra ve iflas işlerinin, alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengesinin gözetilmesi suretiyle daha hızlı yapılması sağlanacak ve bu kapsamda yeni icra dairesi modelinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek.

Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışma yapılacak.

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Adalet Hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete

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