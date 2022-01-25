Adam geçer, top geçmez diyenler için en iyi kaleci eldiveni çeşitleri

Futbolda kaleci pozisyonunda oynamak oldukça zor. Maçın büyük kısmında hareketsiz kalmak, sert şutları karşılamak hiç kolay değil. Üstelik takımın başarısı, sizin güzel kurtarışlarınıza da bağlı olabilir. Tabii bu kurtarışları sakatlanmadan yapmak için de kaliteli bir kaleci eldiveni olmazsa olmaz. Kaliteli ve dayanıklı ürünlerin yanı sıra kaleci eldiveni numaraları arasından size uygun olanı seçmeniz gerekir. Eğer bir türlü istediğiniz gibi ürünü bulamadıysanız yazımızı inceleyebilir, en kaliteli modellerden beğendiğinizi seçerek güvenle satın alabilirsiniz.

1. Konforlu bir kullanım sunan ABOOFAN Kaleci Eldiveni

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi kaleci eldiveni araştırmamızda ilk önerimiz olan ABOOFAN Kaleci Eldiveni, hafif yapısı ile ağırlık yapmaz ve rahatsızlık hissi yaratmaz. Kaliteli lateks malzemeden üretilen eldiven, topu rahat bir şekilde kavramanıza yardım eder. Bu sayede topun elinizden kaçmasını engeller. Aşınmaya karşı dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım ömrü sunar. Topun şiddetini azaltan ürün, böylece elinizin zarar görmesini önler. Eli ve parmakları saran tasarımı ile rahat hareket imkânı verir. Siyah zemin üzerine yeşil renkli desenlerle hareket kazanan eldiven, lastikli ağız kısmı ile kolayca giyilip çıkarılabilir.

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Sert şutları rahatça kontrol etmenizi sağlayacak Uhlsport Eliminator Kaleci Eldiveni

Kaliteli kaleci eldivenleri araştırmasında sıradaki önerimiz olan Uhlsport Eliminator Kaleci Eldiveni, her türlü hava koşulunda topu mükemmel kavramanızı sağlar. Yumuşak lateks malzemeden üretilen eldiven, topun şiddetini azaltarak kolayca kontrol etmenize imkan tanır. Parmakları çerçeveleyen tasarımı ile ellerinizi istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Parmakların etrafında bulunan hava delikleri sayesinde hava sirkülasyonu sağlayan ürün, kötü koku oluşumunu engeller. Sert dış yüzeyi ve yastıklama özelliği ile topu yumruklarken oluşan darbeyi emerek elinizin zarar görmesini engeller. Ekstra parmak dengelemesi, topu daha rahat yakalamanıza yardım eder.

3. Sağlam yapısı ile Lingqing Kaleci Eldiveni

Kaleci eldiveni tavsiyelerinde sıklıkla adı geçen Lingqing Kaleci Eldiveni, parlak renkleri ve benzersiz tasarımı ile beğeni kazanır. PU kumaştan üretilen eldiven, nefes aldıran esnek fileli yapısı ile ellerin terlemesini engeller. Bu sayede kuru kalan elleriniz, maç boyu rahat etmenize yardım eder. Elinizin esnekliğini destekleyen eldiven, ellerinizin rahatça hareket etmesini sağlayarak maç içindeki performansınızı yükseltir. Bileğinizi destekleyen tasarımı ile topların bileğinizi incitmesini önler. Sağlam yapısı ile aşınmalara karşı direnç gösterir. Cırt cırtlı bilek kısmı, eldiveni kolay bir şekilde giyip çıkarmanızı sağlar.

4. Nefes aldıran yapısı ile VORCOOL Kaleci Eldiveni

Sıradaki kaleci eldiveni önerimiz olan VORCOOL Kaleci Eldiveni, kabartmalı kaymaz lateks materyali sayesinde ıslak zeminlerde topu daha rahat kontrol etmenize yardım eder. Nefes aldıran parmak kısmı sayesinde ellerinizin terlemesini önleyen ürün, rahatlık vadeder. Sağlam yapısı ile parmaklarınızın zarar görmesini önleyen eldiven, topun şiddetini azaltır. Bu sayede elinizin acımasına mani olur. Cırt cırtlı bilek kısmı, eldiveni rahatça giymenizi sağlar ve aynı zamanda bileğinize destek verir. Elinizi tam olarak saran ürün, rahat bir kullanım imkanı sunar. Esnek yapısı ile topu kolayca kavramanıza yardım eder. Bu şık eldiveni uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

5. Darbelerin şiddetini azaltan Amosfun Kaleci Eldiveni

Cırt cırtlı bilek kısmı ile kolayca takılıp çıkarılabilen Amosfun Kaleci Eldiveni, dayanıklı yapısı ile aşınmaya karşı yüksek oranda direnç gösterir. Poliüretan ve kauçuk malzemelerden üretilen eldiven, topun şiddetini azaltarak topu kolayca kontrol etmenize yardım eder. Yumuşak iç dokusu ile maç boyu konforlu bir kullanım sunan eldiven, ellerinizi saran tasarımı ile topu rahatça kavramanızı sağlar. Esnek yapısı ile ellerinize hareket özgürlüğü sunar. Rahat kullanımı ile maç içindeki performansınızı artıracak ürün, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım vadeder.

6. Ellerinizi tam olarak koruyacak Keeperking Kaleci Eldiveni

En ucuz kaleci eldivenleri arasında gösterilen Keeperking Kaleci Eldiveni'nin gövdesi, 6 mm lamine köpük sayesinde gelen topun darbe şiddetini emerek elinizin zarar görmesini önler. Sargılı baş parmak tasarımı ile parmaklarınızı topun şiddetinden koruyan ürünün sert üst kısmı ile topu rahatça yumruklayabilirsiniz. Dar kalıbı ile elinize tam olarak oturan eldiven sayesinde topu kolayca kontrol edebilirsiniz. Parmak kenarlarından nefes aldıran eldiven, böylece ellerinizin kuru kalmasını sağlar. Ürünü elastik bilek kısmı ile kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bilek kayışı sayesinde bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

7. Hem profesyoneller hem amatörler için T1TAN Kaleci Eldiveni

T1TAN Kaleci Eldiveni, özel kesimi sayesinde ellerinize mükemmel şekilde oturur. Bu sayede topu oyuna istediğiniz gibi sokmanıza yardım eder. Eldivenin içinde maksimum hareket özgürlüğü sunan ürünün yapışkan köpük avuç içi sayesinde topu rahatça tutabilirsiniz. Hem amatörlerin hem profesyonellerin tercih edebileceği eldiven, sağlam malzemesi ile uzun süreli kullanım ömrü sunar. Ultra hafif tasarımı ile ellerinizi yormayan ürün, gelen darbeleri emerek konfor sağlar. Esnek ağzı sayesinde kolayca giyilebilen eldiven, uzun bilek kısmı ile bileklerinize destek olur. Beyaz renkli ürün, kabartmaları ile şık bir görünüm kazanır.

8. Uzun yıllar size eşlik edecek Grevosea Kaleci Eldiven

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çevre dostu malzemelerden üretilen Grevosea Kaleci Eldiven, özel tasarımı ile topun ellerinizden kaymasını önler. Çift dikişli dayanıklı yapısı ile uzun süre size eşlik edecek ürün, aşınmaya karşı direnç gösterir. Eldiven, nefes aldıran yapısı ile terlemeyi önler. Bilek desteği ile bileklerinize gelen darbelerin şiddetini azaltır. EVA ve lateks kompozit malzemelerden yapılan eldiven, avuç içlerinizi topun şiddetinden en iyi şekilde korur. Softback özelliği sayesinde esnek bir tasarıma sahip ürün, ellerinizin eldivenin içinde rahatça hareket etmesini sağlar. İster amatör ister profesyonel olun, bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

9. Estetik duruşu ile Nike Gk Match Kaleci Eldiveni

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Nike Gk Match Kaleci Eldiveni, süper yumuşak lateks köpük sayesinde sert şutların şiddetini azaltarak topu rahat şekilde kontrol etmenizi sağlar. Avuç içi kısmında bulunan lateks köpük, darbenin şiddetini azaltır. Her türlü hava koşulunda kullanabileceğiniz ürün; %38 poliüretan, %31 lateks, %22 EVA ve %9 naylondan üretilir. Ayarlanabilen bilek kısmı ile ellerinize tam olarak oturan eldiven, topu rahatça kavramanıza yardımcı olur. Bu sayede topu istediğiniz gibi yakalayıp oyuna sokabilirsiniz. Hava akışı özelliği ile ellerinizin terlemesini önleyen ürün, konforlu bir kullanım imkanı verir. Siyah renkli zemin üzerine beyaz detaylara sahip ürün, şık tasarımıyla beğeni kazanır.

10. Elinize tam olarak oturacak HUHULOGY Kaleci Eldiveni

Araştırmamızda sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan HUHULOGY Kaleci Eldiveni, amatör ve orta seviyeli kalecilerin kullanım için uygun. Ürün, soft grip lateks avuç içi sayesinde topu rahatça kavramanızı sağlar. El yapısını uygun olarak üretilen eldiven, topu oyuna istediğiniz gibi sokmanıza yardımcı olur. Elastik bilek kısmı, ürünü kolayca takıp çıkarmanızı sağlarken aynı zamanda bileğinize destek verir. Eldivenin sert dış yüzeyi, havadan gelen topları yumruklarken oluşan darbelerin şiddetini azaltır. Bu sayede elinizin zarar görmesini engeller. Ürünün slim kesimi ile topu daha rahat hissedip kavrayabilirsiniz. Şık tasarımlı ürün, maç içindeki performansınızı artırmanıza yardım eder.

11. Yumuşak yapısı ile ONE Gloves Geo Kaleci Eldiveni

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye ise ONE Gloves Geo Kaleci Eldiveni. Ürün, yumuşak yapısı ile maç boyu konforlu bir kullanım sunar. Speed sleeve bilek kısmı sayesinde kolayca giyilebilen ürün, tek sarım kayışı ile bileklerinizi tam olarak kavrar. Bu sayede elleriniz eldivenin içinde daha rahat hareket eder. Hem profesyonellerin hem amatörlerin rahatlıkla kullanabileceği eldiven, x-wrap avuç içi ile sert sutların şiddetini azaltırken echo form kavrama özelliği ile topu rahatça kontrol etmenize imkan tanır. Eldiven, şık görünümü ile sahaya tarzınızı yansıtmanızı sağlar.



