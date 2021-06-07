Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde

Yıldız şarkıcı Adam Levine ile top model eşi Behati Prinsloo birlikte tatile çıktı.

Levine ile Prinsloo ikilisi tatil için soluğu Hawaii'de aldı. İki çocuklarını da yanlarına alan çift, birlikte deniz keyfi yaptı. 42 yaşındaki Levine ile ünlü modelin denizde çocuklar gibi eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Levine bir ara Prinsloo'yu omuzunun üzerine kaldırıp sonra da denize attı. 2014 yılında evlenen çiftin bu evlilikten 4 yaşında Dusty Rose ve 3 yaşında Gio Grace adında iki tane kızı bulunuyor.

