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Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde

07.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Adam Levine ile model Behati Prinsloo çifti Hawaii tatillerinde görüntülendi.

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Yıldız şarkıcı Adam Levine ile top model eşi Behati Prinsloo birlikte tatile çıktı.

Levine ile Prinsloo ikilisi tatil için soluğu Hawaii'de aldı. İki çocuklarını da yanlarına alan çift, birlikte deniz keyfi yaptı. 42 yaşındaki Levine ile ünlü modelin denizde çocuklar gibi eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Levine bir ara Prinsloo'yu omuzunun üzerine kaldırıp sonra da denize attı. 2014 yılında evlenen çiftin bu evlilikten 4 yaşında Dusty Rose ve 3 yaşında Gio Grace adında iki tane kızı bulunuyor.

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