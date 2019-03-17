Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Terörle mücadele eden, bunda tavizsiz, kararlı olan Sayın Cumhurbaşkanı Hakkari'de de hiç çekinmedi, Adana'da ne konuştuysa Hakkari'de de onu konuştu. Adam olan her yerde aynısını konuşur." dedi.

Sözlü, Cumhur İttifakı Mitingi kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Var güçleriyle çalıştıklarını ve vatandaşa hizmet etmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Sözlü, göreve geldiği günden bu yana Adana Büyükşehir Belediyesinin bütçesini 5 kat arttırdığını söyledi.

Bu yılın bütçesinin 4,5 milyar lira olduğunu belirten Sözlü, şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yüzde 75'i bitiyor. Türkiye'nin üç köprüsünden, İstanbul Boğazı'ndan daha büyük köprüyü kendimiz yapıyoruz. Girne Köprüsü'nün genişliğini iki katına çıkardık, Yavuzlar'a köprü yapıyoruz, İkizler Köprüsü'nü yaptık. 3 bin kilometre içme suyu şebekesi vardı, 5 yılda bunu tam 6 bin kilometreye ulaştırdık. 800 kilometre kanalizasyon yaptık. Adana'nın metrosunu da kentin her tarafına ulaşır hale getireceğiz."