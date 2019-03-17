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"Adam olan her yerde aynısını konuşur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: - "Terörle mücadele eden, bunda tavizsiz, kararlı olan Sayın Cumhurbaşkanı Hakkari'de de hiç çekinmedi, Adana'da ne konuştuysa Hakkari'de de onu konuştu. Adam olan her yerde aynısını konuşur"

Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Terörle mücadele eden, bunda tavizsiz, kararlı olan Sayın Cumhurbaşkanı Hakkari'de de hiç çekinmedi, Adana'da ne konuştuysa Hakkari'de de onu konuştu. Adam olan her yerde aynısını konuşur." dedi.

Sözlü, Cumhur İttifakı Mitingi kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Var güçleriyle çalıştıklarını ve vatandaşa hizmet etmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Sözlü, göreve geldiği günden bu yana Adana Büyükşehir Belediyesinin bütçesini 5 kat arttırdığını söyledi.

Bu yılın bütçesinin 4,5 milyar lira olduğunu belirten Sözlü, şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yüzde 75'i bitiyor. Türkiye'nin üç köprüsünden, İstanbul Boğazı'ndan daha büyük köprüyü kendimiz yapıyoruz. Girne Köprüsü'nün genişliğini iki katına çıkardık, Yavuzlar'a köprü yapıyoruz, İkizler Köprüsü'nü yaptık. 3 bin kilometre içme suyu şebekesi vardı, 5 yılda bunu tam 6 bin kilometreye ulaştırdık. 800 kilometre kanalizasyon yaptık. Adana'nın metrosunu da kentin her tarafına ulaşır hale getireceğiz."

"Sıkıştıkları zaman 'Cumhuriyet', 'Atatürk' diyenler, Atatürk'ün ordusunun askerlerini haince, kalleşçe pusularla katledenlerle ittifak yapmaktan imtina etmediler." diyen Sözlü, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tarafından 'Kürdistan' diye bahsedenleri bu karşı ittifakın hiç kınadığını duydunuz mu? 'Yazıklar olsun, susun, alçaklar, şerefsizler' dediler mi? Cumhurbaşkanı gitti Hakkari'de ne dedi 'Hakkarili vatandaşlarım Kürdistan diye bir yer var mı?' dedi. Ellerinde Türk bayrağı olan Hakkarililer, Cumhurbaşkanını alkışladılar. Bugün birilerinin terör örgütünün partisiyle ortaklık yaptığı, PKK'yı meşrulaştırdığı, 'YPG ve PYD'ye terör örgütü diyemeyiz' dediği yerde, terörle mücadele eden, bunda tavizsiz, kararlı olan Sayın Cumhurbaşkanı Hakkari'de de gitti hiç çekinmedi, Adana'da ne konuştuysa Hakkari'de de onu konuştu. Adam olan her yerde aynısını konuşur."

Cumhur İttifakı'nın halkın ittifakı olduğunu belirten Sözlü, bu ittifakın cumhuriyetin, şehitlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadın bıraktığı mirasın korunması ve yükseltilmesini amaçladığını söyledi.

"Üniter yapıyı peşkeş çekenlere, Türkiye'nin adına itiraz edenlere sessiz kalmıyoruz ve mert bir Anadolu delikanlısı gibi sağlam bir duruş gösteriyoruz, eğilmiyoruz, bükülmüyoruz." ifadesini kullanan Sözlü, kentte göreve geldiği günden bu yana bakış açısının hep aynı olduğunu belirtti.

- "31 Mart, çok önemli bir seçimi içinde barındırıyor"

İttifakın AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni de 31 Mart'ın çok önemli bir seçimi içinde barındırdığını vurguladı.

Gerçekleştirilecek yerel seçimlerde sadece belediye başkanlarının belirlenmeyeceğini kaydeden Yeni, "Bu seçimde hepimiz ortaya koyacağımız iradeyle vatanımızın birliğine, devletimizin bekasına, milletimizin refahına verdiğimiz önemi göstereceğiz." dedi.

Yeni, hizmet için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bizim bir sevdamız var o da Adana'dır." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı adaylarının projelerinin tarafsız olarak incelenmesi gerektiğine dikkati çeken Yeni, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki, projelerimize baktığınız zaman Adana'ya hizmet getirecek belediye başkan adaylarının Cumhur İttifakı'nın adayları olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'ın izniyle sandıkta da Cumhur İttifakı'nın adaylarını en güçlü şekilde destekleyeceksiniz. İnsanların huzurlu ve mutlu bir şekilde kardeşçe yaşadığı, birbirlerini ötekileştirmediği, tam aksine 15 Temmuz'da hain ve alçaklara karşı nasıl bir ve beraber tavır ortaya koymuşsak inşallah 31 Mart'ta da 'ülkemiz zayıflasın, itibarsızlaşsın' diye bekleyenlere, pusuda yatanlara gerekli cevabı sandıkta sizler vereceksiniz."

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