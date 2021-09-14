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Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan kadından cinsel istismar suçlaması

14.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da yanında bulunan 5 kişiyle birlikte adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan kadın sanık, mağdur olanın kendisi olduğunu ve kendisinden şikayetçi olan şahsın defalarca cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan kadından cinsel istismar suçlaması

Olay, geçtiğimiz yıl haziran ayında merkeze bağlı Pirahmetler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten T.A. isimli şahıs, yanında çalışan G.G. isimli kadını tehdit ederek cinsel istismarda bulundu.
T.A.’nın cinsel istismarlarına maruz kalan G.G., durumu arkadaşları E.B., Y.V., M.Ç., K.H. ve M.A.’ya anlattı. G.G. ve beraberindeki 5 kişi, akşam saatlerinde T.A.’yı Pirahmetler köyü mevkiine götürdü. T.A.’yı darp eden 6 kişi, şahsı daha sonra şehir merkezindeki bir parka bıraktı. T.A., hastanede yapılan tedavisinin ardından kendisini döven şahıslardan şikayetçi oldu.

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"BENİM ONUN YERİNDE OLMAM GEREKİRDİ"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan 6 sanığın ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanık G.G. isimli kadın, T.A.’nın defalarca cinsel istismarına uğradığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek, “T.A. isimli şahsın çay ocağında çalışırken kendisi bana tehditle 4 defa cinsel istismarda bulundu. Bu olayda mağdur olan kişi benim. Müşteki durumunda bulunan T.A.’nın benim yerimde, benim de onun yerinde olmam gerekirken, sanık olarak ben yargılanıyorum. Olay akşamı diğer sanıklarla birlikte T.A. ile yüzleşmek için Pirahmetler köyüne gittik. T.A. ayrıca beni gizlice çektiği video ve ses kayıtlarıyla tehdit ediyordu. Tehditle bana cinsel istismarda bulundu. O gece üzerinden benim vesikalık fotoğraflarım çıkınca kendisine tokat atıp hakarette bulunduğum doğru. T.A.’yı kimin dövdüğünü bilmiyorum. Ayrıca T.A. kendisiyle birlikte olmamam durumunda ailemi dağıtacağını da söyleyip tehditler savurdu” dedi.

Duruşma diğer sanıkların da dinlemesinin ardından eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bolu
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