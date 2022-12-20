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Adamı yerde sürükleyip çırılçıplak soydu, "Oğluma tecavüz etti" diyerek sokak ortasında dövdü! "Müdahale edeni keserim"

20.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenler ilçesinde sokak ortasında bir kadın, 58 yaşındaki E. B.'yi yerde sürükledikten sonra çırılçıplak soyarak dövdü. Kadın mahalle sakinleri tarafından zar zor sakinleştirildi. O anlar kameraya da yansıdı. Mahalle sakinlerinden bir görgü tanığı "Kadın, 'Bana tecavüz etti' diye bağırıyordu. Elinden kurtarmaya çalıştık ama, elindeki bıçakla 'Müdahale etmeyin. Müdahale edeni keserim' diyordu" diye konuştu. Kadının E. B.'yi oğluna zorla içki içirip tecavüz etmekle suçladığı öğrenildi.

Adamı yerde sürükleyip çırılçıplak soydu, "Oğluma tecavüz etti" diyerek sokak ortasında dövdü! "Müdahale edeni keserim"

Esenler'de bir kadın, 18 yaşındaki oğluna içki içirip zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla 58 yaşındaki E. B.'yi çırılçıplak soyarak sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri E. B.'yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan E. B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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MAHALLELİLER KADINI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Esenler Kemer Mahallesi'nde 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında, bir kadın 18 yaşındaki oğlu Y.C.K.'ye içki içirerek zorla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla 58 yaşındaki E. B.'yi sokak ortasında yerde sürükledikten sonra çırılçıplak soyarak dövdü. Mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte güçlük çekti.

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HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri E. B.'yi hastaneye kaldırdı. Y.C.K.'nin emniyette verdiği ifade üzerine gözaltına alınan E. B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"'KADIN ADAMA VURUP YERE YATIRDI, ÜZERİNDEKİLERİ ÇIKARDI"

Mahalle sakinlerinden Recep Kutum, "Bir kadın 2 erkek bir adama saldırıyordu. Kadın, 'Bana tecavüz etti' diye bağırıyordu. Elinden kurtarmaya çalıştık ama, elindeki bıçakla 'Müdahale etmeyin. Müdahale edeni keserim' diyordu. Daha sonra adam ellerinden kaçtı. Sokak üzerinde tekrar yakaladılar. Kadın adama vurup yere yatırdı, üzerindekileri çıkardı. Çırılçıplak yerde kaldı. Biz de polisi aradık. Ambulans da gelip adam müdahale etti.

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"BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI"

"Sebebi de kadının bağırışına göre, 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' dedi. Hatta mahalleye dönerek, 'Bu adam sapık. Ses çıkartmazsanız bu tür şeyler başımıza' gelir diye bağırdı. Ne derece inandırıcıdır bilemiyoruz. İki taraf da masum olduğunu söylüyordu. Önce beklediler, polisin gelmesiyle birlikte ayrıldılar."

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(DHA)

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