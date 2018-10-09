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Adamın burnundan sülük çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Vietnam'da doktora giden adamın burnunda sülük bulundu. Operasyon sırasında da yaşanan o ilginç anlar amatör kameraya yansıdı.

Vietnam'da ağrıları nedeniyle doktora giden adam şaşkına döndü. Burnunda sülük olduğu tespit edilen adamın, doktorun çabaları sonrası bu şikayetinden kurtulduğu anlar görüntülendi. Doktorun ilginç yöntemlerle ayakta tedavisi sonrasında adamın burnundan büyük boyda bir sülük çıktı. İşte o anlar.

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sülük Vietnam doktor

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