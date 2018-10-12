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Adamın çakal yavrusuyla muhabbeti izleyenleri gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir adamın çakal yavrusuyla diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir adamın çakal yavrusuyla diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kümesindeki tavukların neredeyse hepsini kaçıran çakal yavrusu ile bir adamın arasındaki muhabbet görenleri gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
çakal yavurusu kümes sosyal medya

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