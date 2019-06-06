"Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var." dedi. Soylu, Küçükçekmece'deki Balkanlı Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneğinin bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Soylu, Ramazan Bayramı'nda derneğin üyeleriyle bir araya gelmekten şeref duyduğunu belirterek, huzur içinde nice bayramlara ulaşma dileğini dile getirdi. Bakan Soylu, Terkos'ta Yeniköy diye bir köyleri olduğunu belirterek, "Annem-babam oradadır. Onları ziyaret edelim, köylüleri ziyaret edelim dedik. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bir de biz köyde 700 oy almaya alışığız, bu sefer 550 oya düşmüş. Biraz da hesaplaştık onlarla. 'Neler oldu?' diye. Çok uzun zamandan beri böyle bir alışkanlığımız vardı. Hesaplar bu sefer tutacak inşallah." diye konuştu.

İdlib'te olası bir çatışma sonrasında gelecek olan göçe karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Soylu, "İnşallah böyle bir şey yaşanmaz." dedi. - "Kızcağız boşanma avukatı çıktı" İçişleri Bakanı Soylu, para kazandırmadığı için Türkiye'de seçim hukukunu bilen çok az kişi olduğunu, en fazla 30-35 kişinin bu işi bildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Ramazanda sahurdan sonra eve geldik, hanım dedi ki 'Biraz oturalım, konuşalım.' Sohbet ederken baktım televizyonda sarı saçlı bir hanımefendinin anlattıkları merakımı çekmeye başladı. Seçim konuşuyor. Ya bir tanesi doğru olmaz mı? Hepsi karavana. Hanıma dedim ki 'Bu ne hukukçusuymuş acaba, hiç bilmiyor bu.' Hanım 'Bak bakalım.' dedi. Google hazretleri var ya, Google hazretlerine girdik, kızcağız boşanma avukatı çıktı. Alah'ını severseniz, işi istismar etmek için ellerinden geleni yapıyorlar." - "Burada bir tezgah var" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Trabzon'da havalimanında yaşanan tartışmaya ilişkin şunları söyledi: