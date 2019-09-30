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'AdamsınTelekom' hastagini Türk Telekom mu yaptırdı?

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:33 | Son Güncelleme

Türk Telekom’u Twitter’da bot hesaplar ile '#AdamsınTelekom' hastagini TT yaptırdığı iddia ediliyor. Peki, bu gerçekten böyle mi? İşte cevabı!

'AdamsınTelekom' hastagini Türk Telekom mu yaptırdı?

Türk Telekom, İstanbul‘da yaşanan deprem sonra Türkiye genelinde uzun süre sesli arama hizmeti verememişti. Twitter ve kanal programlarında eleştirilen operatörler, geç de olsa özür dilemişti. Türk Telekom da özür için müşterilerine 2 ay boyunca 5 GB internet hediye edeceğini açıklamıştı.

Türk-Telekom

Kriz yönetimini beceremeyen firmanın, şimdi de Twitter üzerinden bot yani sahte hesaplar ile #AdamsınTelekom hashtagini TT yaptırdığı iddia ediliyor. Yumurta hesaplardan TT yapılan bu hashtag hakkında henüz bir açıklama gelmediğini bunun bir varsayım olduğunu belirtelim.

Sahte hesaplar ile TT olmaya çalıştığı iddia edilen firmanın, İstanbul depremi sonrasında sadece hediye internet vermesi çok eleştirilmişti. İnsanlar acil durumlarda hediye internet yerine arama yapmayı tercih ediyor.

Umarız yaşanan bu olaylardan bir ders çıkarılır ve operatörler doğal afetler sonrasında yeniden sınıfta kalmaz.

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Anahtar Kelimeler:
türk telekom deprem

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