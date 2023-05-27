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  4. ADANA 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Adana seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

ADANA 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Adana seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

27.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana seçim sonuçları canlı ve anlık olarak, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan oy verme işlemi sonrası Mynet'ten takip edilebilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle yarın cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2. tur Adana seçim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Adana seçim sonuçları canlı takip ekranı...

ADANA 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Adana seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

Adana seçim sonuçları canlı ve anlık olarak Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde oy kullanan seçmenler tarafından takip edilebilecek. Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin son bulması ile açıklanmaya başlanacak. 28 Mayıs Adana seçim sonuçları ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte, Mynet.com Adana seçim sonuçları canlı takip ekranı...

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ADANA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Adana seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR OY VERME SAATLERİ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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