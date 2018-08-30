HABER

ADANA 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'yüzü şalla kapalı kadın' telaşı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'yüzü şalla kapalı kadın' telaşı ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alana 700 metre yakınında uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını tamamen şal ile kapatan 30 yaşlarındaki kadın kısa süreli panik yaşattı.

ADANA 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'yüzü şalla kapalı kadın' telaşı HD HaberÇağlar ÖZTÜRK-Kamera ADANA,(DHA)30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'yüzü şalla kapalı kadın' telaşı ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alana 700 metre yakınında uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını tamamen şal ile kapatan 30 yaşlarındaki kadın kısa süreli panik yaşattı. Polisin uyarısına karşın 'Bu benim özel hayatım' diyerek yüzünü açmayan ve kimliğini açıklamayan kadın, yapılan üst aramasının ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay, Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kutlamalar devam ederken, 155 Polis İmdat Hattını arayan bir kişi, cadde üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen başı şalla kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı kadın, kimliğini göstermeyip, şalla kapattığı yüzünü açmadı. Sıcak havaya rağmen uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip tepki vermeyen kadın, 'canlı bomba' şüphesi de yaşattı. 'ÖZEL HAYATIM' DİYEREK YÜZÜNÜ AÇMADI Bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı. Polisin 'yüzünü aç' diye uyardığı kadın, Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım dedi. Olay yerine gelen kadın polisin, arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı. Kadın, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dereli'de lokantada tüp patladı; 1 yaralıDereli'de lokantada tüp patladı; 1 yaralı
Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kameradaBonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada

İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada

Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.