Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

Adana'da, bu yıl 7. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi, Atatürk Parkı'nda toplandı.

Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, kortej yürüyüşüyle renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar, parkta başladıkları yürüyüşü Ziyapaşa Bulvarı'nda sürdürüp Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdirdi.

Yürüyüşe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, belediye başkanları, karnavalın fikir öncüsü ve "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile sanat camiasından isimler katıldı.

Katılımcılar, törende selamlama konuşmasının ardından gongu çalarak karnavalı başlattı.

Etkinlik kapsamında çeşitli dans gösterileri ve konserler düzenlendi.

