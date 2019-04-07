Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında renkli görüntülere sahne olan etkinlikler gerçekleştirildi.

Seyhan Baraj Gölü'nde süslenen gondollara binen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, karnavalın fikir öncüsü ve "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt halkı selamladı.

Kortejde yer alan kanocular da renkli görüntüler oluşturdu.

Gerçekleştirilen halk koşusu kapsamında da Büyük Saat önünde toplanan çok sayıda kişi, Dilberler Sekisi'nden Merkez Park'a kadar 10 kilometrelik mesafede ter döktü.

Renkli aksesuarlar takarak koşanların yanı sıra bazı kişiler de yarışmaya köpekleriyle katıldı.

- Kostümlü koşu ilgi çekti

Karnaval kapsamında Migros'un sponsorluğunda "Kostümlü anne-baba-çocuk koşusu" gerçekleştirildi.

Çeşitli kostümler giyen ve aksesuarlar takan aileler Merkez Park'ta bir araya geldi.

Burada hazırlanan yaklaşık 500 metrelik parkurda anne, baba ve çocukları koşarak eğlenceli anlar yaşadı.

Koşuyu izleyenler de kostümler giyen ailelerle fotoğraf çektirdi.

