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Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Karnaval kapsamında "Hızlı Kebap Yeme Yarışması" düzenlendi - Yarışmanın birincisi Adnan Gündoğdu: - "Kebap güzel olunca dayanamadım yedim"

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Hızlı Kebap Yeme Yarışması" gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yarışmaya katılan 20 kişi, 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kadınların da yer aldığı yarışmada tüm dürümleri önce bitiren Adnan Gündoğdu birinci oldu.

Gündoğdu, "Kebap güzel olunca dayanamadım yedim." dedi.

Gastronomi Fikir Kulübü Derneği Başkanı Ümit Adnan Özden de karnaval kapsamında kent mutfağının önemli aktörü olan kebabı en hızlı yeme yarışmasının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmaya 50 kişinin müracaat ettiğini, çekilişle 20 kişinin belirlendiğini kaydeden Özden, "Karnavalın en hızlısını arıyoruz. Bu etkinliği karnaval içerisinde gelenekselleştirmek istiyoruz." dedi.

Yarışmada birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet, üçüncüye de sağlık seti verildi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu akşam düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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