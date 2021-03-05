Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart'ta yaptığı normalleşme açıklamasının ardından hafta sonu yasaklarında ülke genelinde değişikliğe gidilmişti. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı illerinin risk düzeyini merak eden vatandaşlar araştırmaya girişti. Peki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

ADANA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Adana Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Yani Adana'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok.

ADIYAMAN'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Adıyaman Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Yani Adıyaman'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek.

AFYONKARAHİSAR'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Afyonkarahisar Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları Pazar günleri devam edecek. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma yasağı olmayacak. Yani Afyonkarahisar'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günü devam edecek.

AĞRI'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ağrı Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Düşük Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Yani Ağrı'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.



