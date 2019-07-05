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Adana Adliyesi’nde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

Adana’da aralarında husumet olan iki ailenin adliye binası önündeki bıçaklı kavgasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kız kaçırma konusu yüzünden aralarında husumet olan ve kavga eden iki aile, dava için Adana Adliyesine geldi.

Adana’da aralarında husumet olan iki ailenin adliye binası önündeki bıçaklı kavgasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kız kaçırma konusu yüzünden aralarında husumet olan ve kavga eden iki aile, dava için Adana Adliyesine geldi. Burada karşı karşıya gelen iki aile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen iki kişi, yanlarında getirdikleri bıçakla İrfan G. ile Mahmut G.’yi yaraladı. Adliyenin güvenlik görevlileri yaralıları binanın içerisine taşıdı. Ayrıca ismi öğrenilemeyen 2 kişinin de darp sonucu yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Olayda göğsünden ve kalçasından bıçakla yaralanan Mahmut G. ile kalçasından yaralanan İrfan G. yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İrfan G. ile Mahmut G.’yi bıçakla yaralayan ve ismi öğrenilemeyen iki şahıs polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlılar polis aracına bindirildiği sırada, “Namussuzlar bedelini ödemiyor. Sapıkların hepsi cezasını çekecek” dedi.
Öte yandan hastaneye kaldırılan Mahmut G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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