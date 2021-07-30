Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı

Boztahta Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisindeki yangına, iş makineleriyle de müdahale ediliyor.

Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan sürdürülebiliyor.

"ORMANLARIMIZI KAYBETTİK"

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağ'da başlayan yangının gece saatlerinde ilçe sınırlarına geldiğini söyledi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını vatandaşların da destek verdiğini belirten Karaköse, "Öncelikle Türkiye'nin her tarafında bu yangın devam ediyor. Geçmiş olsun tüm ülkemize, milletimize. Bazı acılar, sıkıntılar yaşandı. Çok şükür İmamoğlu'nda bir can kaybı, mal kaybı şu ana kadar olmadı ama ormanlarımızı kaybettik." diye konuştu.

BAZI EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMIŞTI

Karaköse, şu an Hacıhasanlı-Otluk mevkileri arasında ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçelerinde 7-8 civarında kırsal mahalle bulunduğunu aktaran Karaköse, bunların 3-4'ünün yangından etkilendiğini dile getirdi.

Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı. (AA)



