'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' ismi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme kabul edildi.

Pazartesi gününden itibaren seçim tatiline girmesi beklenen Meclis'te, 2 yasa teklifi görüşüldü. Genel Kurul'da, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme ile 'Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek, kabul edildi.

'Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfıra indiriliyor. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları ise yeniden yapılandırılacak. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.