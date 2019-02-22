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'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' ismi Meclis'te kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme kabul edildi.

Pazartesi gününden itibaren seçim tatiline girmesi beklenen Meclis'te, 2 yasa teklifi görüşüldü. Genel Kurul'da, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin isminin 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme ile 'Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek, kabul edildi.

'Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfıra indiriliyor. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları ise yeniden yapılandırılacak. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Kabul edilen kanuna göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını 4'te 1'ine kadar indirmeye, 4 katına kadar artırmaya cumhurbaşkanı yetkili olacak. Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenlenecek. ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşıp, 2 bin 400 lirayı aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.

Kanuna göre, engellilere evde bakım hizmeti desteği için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek, yapılan hesaplama sonucu evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak. Ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

Haber: ANKARA, (DHA) -

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