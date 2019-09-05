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Adana Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Jüri tarafından 52 film arasından seçilen 12 eser, adını Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finaline yazdırdı

Bu sene 26'ncısı 23-29 Eylül'de düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının finalistleri belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 52 film başvurdu.

Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 12 eser, adını finale yazdırmaya hak kazandı.

Finale kalan filmler, Barış Atay'ın yönettiği "Aden", Burak Çevik'in yönettiği "Aidiyet", Semih Kaplanoğlu imzasını taşıyan "Bağlılık-Aslı", Serhat Karaaslan'ın yönettiği "Görülmüştür", Nihat Durak'ın yönetmenliğini yaptığı "Kapı", Eylem Kaftan'ın yönettiği "Kovan", Pelin Esmer'in imzasını taşıyan "Kraliçe Lear", Ali Aydın'ın yönettiği "Kronoloji", Kıvanç Sezer'in yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Şeyler", Cenk Ertürk'ün yönettiği "Nuh Tepesi", Köken Ergün'ün yönettiği "Şehitler" ve Cihan Sağlam imzası taşıyan "Uzun Zaman Önce" oldu.

Finalde jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yanı sıra, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere 4 kategoride yarışma düzenlenecek.

"Altın Koza Ödülleri" ise 28 Eylül Cumartesi günü törenle sahiplerini bulacak.

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