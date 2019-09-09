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Adana Altın Koza Film Festivali'nin jürisi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek festivalde gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz üstlenecek.

Yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan'ın jüri üyesi olarak yer alacağı festivalde bu yıl filmler, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yanı sıra Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere dört kategoride yarışacak.

"Altın Koza Ödülleri" ise 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak, "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü" de aynı törende sahiplerine verilecek.

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