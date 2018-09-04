Adana Barosu'ndan adliye çevresinde zehirlenen kedilerle igili suç duyurusu

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA Barosu Başkanı Veli Küçük, adliye çalışanları tarafından adliye çevresinde beslenen 1 anne ve 5 yavru kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, faillerin bulunup cezalandırılması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Kedilerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yapan Baro Başkanı Veli Küçük, adliye arkasında vatandaşların, avukatların ve adliye çalışanlarının beslediği sahipsiz bir anne kedinin Kurban Bayramı öncesinde, 5 yavrunun ise birkaç gün önce zehirlenerek öldürüldüğünü kaydetti. Faillerin bulunarak cezalandırılması için baroya bağlı Hayvan Hakları Komisyonu’yla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Küçük, "Şu an taslağı hazırlanarak TBMM'ye sunulan hayvan hakları yasa tasarısının derhal meclisin gündemine gelip hayvanlara karşı bu tür şiddetin vahşetin cezasının belirlenmesini istiyoruz. Hele hele sahipsiz hayvan adı altında düzenlemelerle çok basit para cezalarıyla bu olayların geçiştirilmesinin önüne geçilmesi ve daha ciddi caydırıcı hapis cezalarıyla bu tür olayların, vahşetlerin önüne geçilmesi noktasında Adana barosu olarak hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz" dedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusunda, zehirleme olayını daha önce kedilerden rahatsız olduğunu belirten esnaftan kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilmiş olabileceğine vurgu yapıldı.
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