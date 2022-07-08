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Adana bayram namazı saati 2022! Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

08.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bayram namazının saat kaçta saat kaçta kılınacağı merak konusu olurken Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş konuya arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar sabah camilere gidip bayram namazı kılacak. Peki Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Adana'da bayram namazı saati...

Adana bayram namazı saati 2022! Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Adana bayram namazı saati günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde her il için ayrı ayrı namaz saatleri bilgisini paylaştı. Peki Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Adana'da bayram namazı saati ve detaylar haberimizde...

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, Adana'da saat 06.00'da kılınmaya başlayacak.

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Adana'da saat 06.00'da kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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