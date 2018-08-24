ADANA Bayramın son günü de kurban satışı devam ediyor HD Haber-KameraCan ÇELİKADANA, (DHA)Bayramın son günü de kurban satışı devam ediyor Adana?da, Kurban Bayramı?nın son günü de kurbanlık satıcıları mesai yaptı. Kurban satışlarının istenilen düzeyde olmamasından dolayı bayramın son saatlerine kadar satışların devam edeceğini belirten kurbanlık satıcıları, fiyatların ilk güne göre 150-200 TL arasında düştüğünü söyledi. Merkez Seyhan İlçesi?nde 25 yıldır kurbanlık satışı yapan Kadir Toprak, bu sene satışların bekledikleri gibi olmadığını belirtti. Toprak, ?Adana?da satışlar Ankara?ya göre daha iyi fakat yine de beklediğimizin altında. Bundan dolayı bayramın son günü de çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlar doların artmasından dolayı böyle olduğunu söylüyor ama asıl sebep yem fiyatlarının yükselmesi oldu. Fiyat aralığımız 1000-1500 arasıyken bayramın son günü 150-200 TL?lik bir düşüş yaptık. Son günde ufak tefek satışımız oluyor. İnsanlar bugün de kurban kesmeye devam ediyorö diye konuştu.
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