HABER

Adana bıçaklı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 02:48 | Son Güncelleme

Adana’da 36 yaşındaki Serkan K.

Adana bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana’da 36 yaşındaki Serkan K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 01.00 sularında Seyhan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi 73051 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K. yolda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen kişi Serkan K.’yı göğüsünden bıçakladı. Serkan K. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs hızla kaçtı.

Durumu fark eden vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serkan K.’yı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Serkan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan K.’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren kişinin kimlik tespit çalışmasını yapmaya devam ediyor.

Adana bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyorAkçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor
Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralıKaraman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.