Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan İmamoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Saraçhane'deki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, İmamoğlu ve Karalar bir süre sohbet etti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, Karalar'ın seçim sürecinde her akşam kendisini aradığını ve "Adana usulüyle" cesaret verdiğini anlattı.

Büyükşehirleri kazanan belediye başkanları olarak gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceklerini belirten İmamoğlu, ''Burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Başka bir dönemden kastım şu, çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. Bunu biliyoruz ama burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen..." dedi.

Ekrem İmamoğlu, konuya bir Türkiye meselesi olarak baktıklarını vurgulayarak, "Yerel yönetimlerde başarı, demokrasi ve huzur olursa, Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle, çok büyük bir çalışma azmiyle sürece hazırlanacağız. İş birliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var." diye konuştu.