Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan İmamoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Saraçhane'deki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, İmamoğlu ve Karalar bir süre sohbet etti.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, Karalar'ın seçim sürecinde her akşam kendisini aradığını ve "Adana usulüyle" cesaret verdiğini anlattı.
Büyükşehirleri kazanan belediye başkanları olarak gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceklerini belirten İmamoğlu, ''Burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Başka bir dönemden kastım şu, çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. Bunu biliyoruz ama burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen..." dedi.
Ekrem İmamoğlu, konuya bir Türkiye meselesi olarak baktıklarını vurgulayarak, "Yerel yönetimlerde başarı, demokrasi ve huzur olursa, Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle, çok büyük bir çalışma azmiyle sürece hazırlanacağız. İş birliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var." diye konuştu.
Karalar'ı yarın Maltepe'de düzenleyecekleri ''İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması''na davet eden İmamoğlu, ''İstanbul'da çoluk çocuk buluşacağız yarın. Bebeklerimizi bile davet ettik. Annelerine dedik ki, 'Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım.' Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim.'' ifadelerini kullandı.
Zeydan Karalar da İmamoğlu'nu tebrik ederek, "Belediyelerin durumlarını biliyoruz. Büyük zorlukların, işimizin olağanüstü zor olduğunu da biliyoruz. İmkansıza yakın imkanların bizim önümüzde olmadığını da biliyoruz. Başaracağız. Türkiye'de iyi işler yapacağını vadeden CHP, bir türlü iktidar olamıyordu. Yapıp, yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz, belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha bir başka dönem olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.
Karalar, bir gazetecinin ''Adana'nın İmamoğlu ilçesinde CHP kazandı. İmamoğlu isminin katkısı oldu mu?'' sorusuna, ''İmamoğlu isminin oraya faydası oldu, aldık orayı. 89'dan bu yana alamamıştık. Zaten Adana, İstanbul çoğu yer öyle. Bu dönemin bir avantajı, büyükşehir belediyelerinde başarılı olan ve işi bilen insanların belediye başkanı olması. Gerçekten biz İmamoğlu'nu çağıracaktık oraya çok arzu ettik ama İstanbul çok önemli diye, ismiyle götürdük orayı.'' yanıtını verdi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de açıklamalar sırasında ziyarete dahil oldu. Daha sonra ziyaret, basına kapalı olarak devam etti.
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