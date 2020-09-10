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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kavga! Belediye Başkanı Gökçe darp edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası yumruklu kavga çıktı. Kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe, darp edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kavga! Belediye Başkanı Gökçe darp edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

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BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇE DARP EDİLDİ

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı. Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darpedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

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Kaynak: DHA

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