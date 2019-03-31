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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Karalar, oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Millet İttifakı’nın CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oyunu kullandı.Karalar, eşi Nuray Karalar, çocukları Mert ve Özge ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi’nde 1074 nolu sandıkta oyunu kullandı.Karalar oy kullanmadan önce yaptığı açıklamada, “Bütün Türkiye halkına esenlikler diliyorum.

Millet İttifakı’nın CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oyunu kullandı.
Karalar, eşi Nuray Karalar, çocukları Mert ve Özge ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi’nde 1074 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Karalar oy kullanmadan önce yaptığı açıklamada, “Bütün Türkiye halkına esenlikler diliyorum. Demokratik, olaysız, saygılı bir seçim olsun. Biz zaten baştan beri buna uyuyoruz. Bugün artık herkes kararını verdi. Herkesin karara saygı duymasını bekliyorum hayırlı olsun. Sonucu belli bir seçim bu zaten. Benim çok heyecanım yok” dedi.

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