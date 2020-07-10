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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde haciz şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılından kalan 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası eşyaları haczedildi. Başkan Karalar, şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde haciz şoku

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Temmuz ayının üçüncü meclis oturumunda, 2016 yılında kilit parke döşeme ihalesinin alan bir şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi. Karalar, “Bugün bir haciz daha geldi, bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2016’dan bugüne kadar parasını alamadığı nedeniyle bizim makam odamızı hacze gelmiş” dedi.

İHA

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