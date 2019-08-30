HABER

Adana Büyükşehir Belediyesinden "çelenk töreni" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine katılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın vekalet verdiği meclis üyesinin yanlış anlama sonucu törene katılamadığını bildirdi.Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesinin birlikte düzenlediği30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı’nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine katılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın vekalet verdiği meclis üyesinin yanlış anlama sonucu törene katılamadığını bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesinin birlikte düzenlediği
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı’nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir. Başkan Zeydan Karalar, 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet vermiştir. Bir yanlış anlama neticesinde vekil, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine katılamamıştır" denildi.
Açıklamada, durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı’ndaki (İstasyon Meydanı) geçit törenine katıldığı kaydedildi.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlamasıRusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlaması
Adana'da Zafer Bayramı kutlandıAdana'da Zafer Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turistin hastanede öldürülüp organlarının çalındığı iddiasıyla ilgili açıklama

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

Devletin zirvesi Anıtkabir'de!

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.