Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti: Uyuşturucu, ölüm tehdidi... İğrenç iddiaları Telegram grubu da ele verdi

Ceyhan ilçesinde yaşanan mide bulandıran olaylar 2022'de, C.İ. adlı kız çocuğu 14 yaşındayken başladı. Şu anda sevgi evinde kalan çocuğun annesi, "Çocuğum bütün bu olayları bizden saklamış. Çünkü ‘anneni öldürürüz’ diyerek tehdit etmişler" dedi ve kendisine "Şikayetinden vazgeç" diye telefonlar geldiğini söyledi. Yargılanmaya henüz başlamayan ve hala görevde olan bekçiler iddiaları reddetti ancak bir Telegram grubundaki yazışmalar bekçileri ele verir nitelikte.

HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI

İddialara göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022’de, mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası M.C.D.’ye (36), ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi.

ÇOCUKLA SEVGİLİ OLDU, BOŞ ARAZİYE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Bekçiler tarafından sakinleştirilen genç kız daha sonra evine gitti. Bir süre sonra C.İ. ve bekçi M.C.D. görüşmeye başladı. Yakınlaşan M.C.D., genç kızı otomobiliyle okuldan almaya başladı ve onunla sevgili oldu. Yine aynı yıl M.C.D., C.İ.’yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada çocuğa tecavüz eden M.C. D., bu birliktelikten sonra C.İ.’yi susması için tehdit etti.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER, ZORLA UYUŞTURUCU KULLANDIRDILAR, DEFALARCA TECAVÜZ ETTİLER

Bir süre sonra genç kızı yanına çağıran M.C.D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi F. Ş. (36) ve M.A. T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan çocuk birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca M.C. D., birkaç kere C.İ.’ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

TECAVÜZCÜ BEKÇİNİN BASKILARA DAYANAMAYIP ANNESİNE ANLATTI

Bekçi M.C.D.’nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadıklarını 2023 yılında annesi H. İ.’ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Şikayetler üzerine C.İ., önce Adana daha sonra da başka bir ilde sevgi evlerine yerleştirilirken bekçilerin de ifadeleri alındı.

BEKÇİLER BÜTÜN İDDİALARI REDDETTİ

M.C.D. ifadesinde şunları söyledi:

"Şahsın iddiaları asılsızdır. Ben bu şahısla sadece görev yaptığım binada görüştüm. Dışarıda hiçbir şekilde görüşmedim. Cinsel ilişkiye zorlama yoktur. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim. 500 TL, 1000 TL gibi bir para vermedim."

Ayrıca diğer bekçiler M.A.T.’nin ifadesinde, "C.İ.’nin beyanları iftiradır. Hiçbir şekilde onunla cinsel birliktelik yaşamadım" dediği, F. Ş.’nin de iddiaları reddederek, "Benim 6 ay önce babam öldü. Bu şahısla cinsel birliktelik yaşamadım. İftira atıyor" diye ifade verdiği öğrenildi.

SAVCILIK CEP TELEFONLARINDA İNCELEME YAPTI

Öte yandan, ifadelerin üzerine olayı derinleştiren Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı şahısların cep telefonlarında inceleme yapılmasına karar verdi. C.İ.’nin cep telefonunda yapılan incelemede bekçi M.C.D. ile 9 ayda 480 saat 38 dakika 33 saniye görüşme yapıldığını belirlendi.

Bekçi F.Ş. ile herhangi bir görüşmenin olmadığı, bekçi M.A.T. ile 9 ay içerisinde 73 ve 78 saniyelik 2 görüşme yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca savcılıkta yapılan incelemede bekçi M.C.D.’nin halihazırda kullandığı cep telefonu yerine başka bir cep telefonunu yetkililere teslim ettiği beyan edildi.

BEKÇİLERİN TELEGRAM GRUBU: "C.’Yİ PAZARLAYAN BEKÇİ VARMIŞ"

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ve cep telefonu incelenen bir başka bekçinin ‘Telegram’ mesajlarında ise ilginç yazışmalar ortaya çıktı. Bekçilerin olduğu bir grupta yapılan yazışmalarda şöyle mesajlara ulaşıldı:

"C., 'Bekçi sevgililerimle buluşurken soğan yemeyeceğim, ağzım kokuyor' diyormuş."

"M.A. ihraçla kalmaz, fuhşa aracılık etmekten işlem görür, araya gidecek."

"C.’yi pazarlayan bekçi varmış."

14 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı geçen 5 Temmuz’da tamamladı. Bekçiler F.Ş. ve M.A.T. hakkında ’Reşit olmayanla cinsel ilişki’, bekçi M.C.D. hakkında ise ‘Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, reşit olmayanla cinsel ilişki, 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla 14 sayfalık iddianame düzenlendi.

BEKÇİLER GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Bekçiler 24 Ekim’de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayacak. Öte yandan, bekçilerin halen görevlerine devam ettikleri öğrenildi.

"DEVLETİME GÜVENİYORUM"

C.İ.’nin annesi H. İ., İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Anne, evladının zor günler geçirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğum bütün bu olayları bizden saklamış. Çünkü ‘anneni öldürürüz’ diyerek tehdit etmişler. Kızımın babasıyla biz ayrıyız. Benim çocuğum şu anda sevgi evlerinde kalıyor. Onu yanıma alamıyorum. Alıp Ceyhan’a götürsem o şahıslar görevlerine devam ediyor. Korkuyorum. Beni arayıp 'Şikayetinden vazgeç' diyorlar. Devletime güveniyorum, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"DAVAMIZ DEVAM EDİYOR"

Ailenin avukatı Merve Şahin ise müvekkilinin yüzde 25 zihinsel engelli olduğunu anlatarak, "Müvekkilimiz 14 yaşındayken cinsel istismara uğruyor. Daha sonra bu durum parayla istismara kadar gidiyor. Olay 2022 yılının sonunda ortaya çıkıyor ve aile gidip şikayetçi oluyor. Bize başvuruyorlar ve olayın üzerine gidiyoruz. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı derinleştirdi. Asıl suçlu olan bekçiye 4 ayrı suçtan dava açılırken diğer iki bekçiye ise ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlamasıyla dava açıldı. Şu an ağır ceza mahkemesinde dosyamız devam ediyor" dedi.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR"

3 bekçinin görevde olmasına anlam veremediklerini aktaran Av. Şahin, "Bizler şu anda 3 bekçinin yaptıklarına rağmen görevde olmasından rahatsızız. Bu kişilere disiplin soruşturması yürütülüyor fakat halen bu soruşturmadan bir sonuç alamadık. Bu kişiler görevlerine devam ettikçe başka çocukların hayati tehlikesi devam edecek. Bir an önce bu şahısların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır