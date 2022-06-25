Adana'da 2 bin 650 polisle asayiş uygulaması! Çok sayıda aranan şüpheli yakalandı

Adana'da 2 bin 650 polisin katılımıyla gerçekleşen 'Adana Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 BİN 650 POLİS GÖREV ALDI

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 650 polis görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı asayiş uygulamasında, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi.

Sabit nokta kontrollerinde 3 bin 585 aracı durdurarak arama yapan ekipler, bir aranan araç, 2 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı bisiklet ele geçirdi. Ayrıca 67 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 172 bin 439 lira para cezası kesildi.

55 KİŞİ YAKALANDI

261 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6 iş yerine idari işlem yapıp, 10 kişiye de toplamda 2 bin 270 lira para cezası uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye ise 3 bin 878 lira idari cezası kesildi.

Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 12 bin 539 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 55 kişiyi yakalarken, 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. (DHA)

