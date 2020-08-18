HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da 2 gündür kayıp olan Zafer Kıral'ın kanalda cesedi bulundu

Adana'da 2 gündür kayıp olan Zafer Kıral'ın kanalda cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Adana’da iki gündür kayıp olan 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın sulama kanalında cesedi bulundu. Çocuğun amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da 2 gündür kayıp olan Zafer Kıral'ın kanalda cesedi bulundu

Adana'da babası cezaevinde, annesi işte olan 4 yaşındaki Zafer Kıral, dün kayboldu. İşten eve geldikten sonra çocuğunun kayıp olduğunu öğrenen anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Polis, her yerde çocuğu aradı ancak bir türlü bulamadı. Evinin yakınından sulama kanalı geçtiği için polis, çocuğun kanala düşme ihtimali üzerine kanalın suyunu kestirdi.

Çocuk polisi, iki gündür arama çalışmalarını sürdürürken bugün sabah saatlerinde Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde kanalda bir çocuğun hareketsiz halde gittiği ihbarı geldi.

'BEN ŞİMDİ BABANA NE DİYECEĞİM'

İhbar üzerine olay yerine giden polis, kanalda bulunan çocuk cesedinin kayıp Kıral’a ait olduğunu belirledi. Ceset, hemen sulama kanalından çıkartıldı. Bu arada olay yerine gelen çocuğun amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ADSADASDA

Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Trafikte kadına saldırı soruşturmasında flaş gelişmeTrafikte kadına saldırı soruşturmasında flaş gelişme
Asosyallik nedir? Tedavisi nasıldır?Asosyallik nedir? Tedavisi nasıldır?

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Göğüslerini elleriyle kapadı
Göğüslerini elleriyle kapadı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

Polis çevirmesinde koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı
Polis durdurdu, görünce hemen ambulans çağırdı
Erdoğan'ın Rize'deki ziyareti sırasında, yamaç paraşütü yaparken yaşadığı o zor anları anlattı
Havada yaşadığı o zor anları anlattı
Alibeyköy'de trafikte kadına saldırmış, görüntüler infial yaratmıştı! Yeni gelişme
Trafikte kadına saldırı soruşturmasında flaş gelişme
Karaman'da eski sevgilisini öldüren Seher ilk ifadesinde her şeyi anlattı
Eski sevgilisini öldüren Seher ilk ifadesinde her şeyi anlattı
El ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Bursa'daki vahşi cinayette sır perdesi aralandı
Cesedi, el ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Flaş gelişme
Eve giren 3 metrelik yılanı itfaiye çıkardı
Evden çıkarıldı! Tam 3 metre
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.